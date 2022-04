Mileide Mihaile faz tratamento estético na coxa e no bumbum para arrasar no Carnaval

O procedimento feito no Espaço Michele França ajuda a fortalecer os músculos da região e trata celulite

Musa da Grande Rio, Mileide Mihaile vem se preparando para brilhar na Sapucaí. A preparação inclui até procedimentos estéticos corporais. Nesta última segunda-feira, 11, a ex-peoa de A Fazenda fez um tratamento para o bumbum e as coxas.

Nesta última segunda-feira, 11, a ex-peoa de A Fazenda fez um tratamento para o bumbum e as coxas.

“A Mileide fez um protocolo exclusivo do Espaço Michele França, com os profissionais do espaço, que associam tecnologias como UltraFormer 3, Endymed 3 deep zfield. A primeira parte são as tecnologias que vão trabalhar a ancoragem muscular, a hipertrofia muscular e a flacidez dérmica. Depois disso, ela fez um protocolo de injetáveis com o Dr. George Pedrosa, onde a gente associou bioestimuladores, fortalecedores musculares e preenchedores para tratar celulite e flacidez e deixar o bumbum realmente empinado”, explica Michele França, especialista em harmonização facial e proprietária do espaço.

Michele explica que o resultado final é obtido em até 3 meses.

Michele explica que o resultado final é obtido em até 3 meses.