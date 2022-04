Mileide Mihaile é anunciada como musa de camarote no Rio de Janeiro: “Abrilhantar mais essa época”

O Rio Praia retorna para sua quarta edição com a presença também de Gracyanne Barbosa e shows de Mumuzinho e Diogo Nogueira”

O carnaval carioca, conhecido como o maior espetáculo a céu aberto do planeta, promete entregar em 2022 sua melhor edição após mais de um ano pausada em decorrência da pandemia da covid-19. O Camarote Rio Praia, que este ano completa 4 anos como um dos points mais desejados da Marquês de Sapucaí, anunciou sua mais nova musa: Mileide Mihaile.

Apesar da estreia no posto, Mileide garante que está pronta para a responsabilidade

“Esse carnaval já tem um espaço muito especial no meu coração e ainda nem começou de fato. Venho desfilando pela terceira vez como musa da Grande Rio e, para abrilhantar mais essa época, faço minha estréia como musa de camarote. Um carnaval de renovação e muita celebração.”, disse Mileide.

Apesar da estreia no posto, Mileide garante que está pronta para a responsabilidade. “Vou dividir o posto de musa com a Mayara Lima, essa princesa que encantou todo o Brasil com o samba no pé, e atuar ao lado da rainha, Gracyanne Barbosa. Acho que o carnaval também é sobre isso, sobre a força e união das mulheres, exaltando a beleza e talento umas das outras. É o clima que eu quero levar para o Rio Praia”.

Camarote Rio Praia, que este ano completa 4 anos como um dos points mais desejados da Marquês de Sapucaí, anunciou sua mais nova musa: Mileide Mihaile

Sobre a escolha da maranhense para entregar o time do camarote, o RP do Rio Praia, Alan Victor, ressalta a importância da conexão com carnaval e influência nas redes sociais: “Mileide exala alegria, diversão e uma vibe de festa muito positiva, exatamente a essência do Rio Praia. Além disso, ela é uma influenciadora digital que transmite muita verdade. Isso é importante na hora da escolha das nossas musas. Precisa gerar aquele engajamento harmônico e de confiança”.

O camarote vai contar com apresentações de Mumuzinho, Belo, Israel & Rodolffo, Matheus Fernandes, Diogo Nogueira, entre outros.