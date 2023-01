Miguel Calmon comemora aniversário ao lado de familiares e amigos no Guarujá

A festa para 100 convidados durou sete horas e contou duas atrações músicas, além de muita comida boa e grande animação

No último sábado (28), o advogado e empresário, Miguel Calmon, comemorou seu aniversário de 64 anos, idade que completa nesta segunda-feira (30). O evento para 100 pessoas aconteceu na casa que o empresário tem junto de sua esposa Estela Calmon, o imóvel fica localizado Golf Clube do Guarujá.

Ana Carla Lemos, Estela Calmon, Miguel Calmon e Paula Lacerda. A relações pública, Lilly Bianchini, Estela Calmon e a dentista, Kariny Werle

A que festa começou às 17h e teve fim à meia-noite, contou com presença de familiares e amigos do casal Calmon. Para deixar o clima mais despojado, foram colocados bistrôs em volta da pista de dança que disponibilizavam uma variedade de comidas para os convidados. O cardápio contou com frios, folhados, salgados, comida japonesa, camarões empanados entre outras iguarias gastronômicas.

O cabeleireiro, David Santos e o seu marido o enfermeiro, Miguel Fátima Bárbaro, proprietária do tradicional restaurante no Guarujá Dalmo.

O advogado e empresário, Édson Santos e sua noiva, a sexóloga, Érika Leite

A música da festa ficou por conta do grupo de pagode, Vila Soul, que é conhecidíssimo na baixada santista e região. E para animar a pista de dança, o DJ Michael Dantas tocou as melhores músicas dos gêneros eletrônica, funk e brasilidades. E não podia faltar um momento tão importante, após cantar os parabéns, Miguel dedicou o primeiro pedaço de bola para Estela, em um ato de romantismo e gratidão.