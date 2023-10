Michelle Barros retorna ao SBT para novo desafio!

Após sucesso no SBT Folia, apresentadora se junta a projeto de revista eletrônica

Nesta quinta-feira, 26 de outubro, o SBT anunciou a contratação de Michelle Barros, jornalista e apresentadora de renome que já conquistou o público com seu trabalho na Rede Globo e sua marcante participação na transmissão do “SBT Folia” em 2022 e 2020. Michelle Barros retorna à emissora de Silvio Santos com uma missão inovadora: fazer parte do projeto de uma revista eletrônica, ao lado de outros talentos que serão anunciados em breve.

SBT reforça time com Michelle Barros na apresentação

Com uma carreira que se estende por 23 anos, Michelle Barros é conhecida por sua versatilidade e habilidade de transmitir tanto notícias densas quanto conteúdo leve de entretenimento. Ela já apresentou programas como “Hora Um” e a parte de São Paulo do “Bom Dia Brasil”, além de participar do quadro “Sala de Emprego” no “Jornal Hoje”. A jornalista também marcou presença em jornais locais como “Bom Dia São Paulo,” “SP1,” e “SP2,” bem como no programa “Antena Paulista.”

Emissora aposta em nome consagrado para seu novo programa

Michelle Barros também se destacou em coberturas especiais, incluindo eleições e reportagens internacionais para o “Jornal Hoje.” Ela teve a honra de cobrir a visita do Papa Francisco à cidade de Aparecida/SP em 2013.

No SBT, Michelle Barros comandou as transmissões do Carnaval de São Paulo em 2022 e 2020, envolvendo transmissões ao vivo com duração de 8 a 10 horas por noite de desfiles. Além disso, ela fez comentários nas transmissões da apuração dos desfiles das escolas de samba de São Paulo nos mesmos anos. Em 2023, a jornalista liderou a transmissão do Carnaval de todo o Brasil no programa “SBT Folia.” Ela também estreou como participante do programa de confeitaria “Bake Off Brasil Celebridades” no SBT em março de 2023.

Michelle Barros é uma figura conhecida nas maiores emissoras do país, tendo participado de programas de entrevistas e entretenimento em canais como SBT, Band, Record, TV Gazeta, RedeTV!, Jovem Pan, e com participações em programas de rádio, videocasts e podcasts.

A apresentadora expressou sua alegria com a nova fase em sua carreira, dizendo: “Estou extremamente feliz em fazer parte desse projeto que vai ao encontro do que eu sonhava fazer! Mais ainda por ser numa casa tão receptiva, que sempre me acolheu com grande afeto e que acredita no meu trabalho! Só tenho a agradecer muito ao SBT e vamos ao trabalho!”

A contratação de Michelle Barros reforça o compromisso do SBT em oferecer conteúdo de qualidade e diversificado ao seu público, e sua presença certamente será aguardada com expectativa por fãs e telespectadores.