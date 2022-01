Michel Teló, Erick Jacquin e Lenny Niemeyer são os destaques da Revista 29HORAS de janeiro

Veja abaixo detalhes sobre cada uma das matérias.

A primeira edição de 2022 da Revista 29HORAS já está disponível para retirada gratuita nas salas de embarque e desembarque dos aeroportos de Congonhas (São Paulo/SP), Viracopos (Campinas/SP) e Santos Dumont (Rio de Janeiro/RJ). Neste mês, a publicação destaca entrevistas especiais e exclusivas com o chef Erick Jacquin, o cantor Michel Teló e a estilista Lenny Niemeyer.

Todas as edições da Revista 29HORAS podem ser conferidas na íntegra por meio deste link.

Edição Congonhas – Erick Jacquin

Chef mais querido do Brasil, Erick Jacquin é destaque na edição de Congonhas. Ao lado de seu sócio e grande amigo, Orlando Leone, eles inauguraram recentemente o quarto restaurante, o Lvtetia, de gastronomia italiana. E durante o bate-papo com a Revista 29HORAS, Jacquin relembra que, antes de alcançar o (merecido) sucesso, enfrentou muita dificuldade. “A gente vendia o almoço para fazer o jantar, a gente não tinha nada. Eu comprava o vinho no empório da frente com o cartão de crédito do sommelier. Minha mulher acordava às 4h da manhã para fazer o café da manhã do flat em que ficava o restaurante para ajudar com as contas. Se a gente precisava de 15 pães para o buffet, a gente comprava cinco e dividia em 15. A vida estava desse jeito”, conta.

Leia a entrevista completa de Erick Jacquin para a 29HORAS clicando NESTE LINK.

Edição Viracopos – Michel Teló

Nome consolidado da música sertaneja e intérprete do fenômeno “Ai Se Eu Te Pego”, Michel Teló completa 41 anos no próximo dia 21. Ele canta profissionalmente desde os 12, ou seja, são quase três décadas dividindo a agenda entre trabalho e vida pessoal, que atualmente está focada na família, composta pela esposa, a atriz Thaís Fersoza, e os filhos, Melinda e Teodoro, de 5 e 4 anos, respectivamente. “Dos 12 até os 40 eu abdiquei praticamente de todos os finais de semana da minha vida para estar na estrada, trabalhando. Quando as crianças nasceram eu comecei a controlar a agenda. Ter a minha família sempre foi o meu maior sonho e passei a organizar melhor o tempo. Também limitei a quantidade de shows para poder tocar outros projetos, como o “The Voice” e outros trabalhos na TV. Aprendi que, planejando, dá para fazer tudo de uma maneira tranquila. O importante é dar prioridade ao que merece ter, e saber escolher melhor. Não pretendo desacelerar, mas organizar melhor para poder fazer tudo o que eu gosto e estar em família também. Achar esse equilíbrio é sempre o grande desafio”, revela.

Leia a entrevista completa de Michel Teló para a 29HORAS clicando NESTE LINK.

Edição Santos Dumont – Lenny Niemeyer

Ícone da moda carioca e paisagista de formação, Lenny Niemeyer olha atentamente para o Lifestyle das moradoras da Cidade Maravilhosa para compor as suas criações. Tanto que as criações de sua marca homônima, cujo foco é moda praia, cresceram nos anos de 2021 e 2022, em um período marcado pela pandemia. “O negócio da moda envolve muita sensibilidade e olho no olho. Então precisamos nos reinventar na criação. Conseguimos passar pelo momento mais crítico sem desligar ninguém, com todos os cuidados e seguindo todos os protocolos. E, como já havíamos acelerado o digital na empresa, conseguimos até mesmo crescer em relação ao ano anterior. Em 2020 crescemos até 300% no e-commerce. Não posso reclamar da pandemia, pois observei que a minha cliente ficou mais sensível ao consumo, usando a minha roupa na casa de campo ou praia, ou mesmo nas viagens curtas dentro do país”, conta.

Foto: Divulgação Ícone da moda carioca e paisagista de formação, Lenny Niemeyer olha atentamente para o Lifestyle das moradoras da Cidade Maravilhosa para compor as suas criações.

Leia a entrevista completa de Lenny Niemeyer para a 29HORAS clicando NESTE LINK.