Mica Condé exalta as belezas do Rio de Janeiro no single “Cartão Postal”

Faixa conta com participação do artista SóCIRO e chega acompanhada de videoclipe

Mica Condé vem, ao longo dos anos, presenteando o público e os fãs com faixas que retratam sua verdade musical. Agora, em “Cartão Postal”, a carioca, que tem um pézinho lá em Minas Gerais, homenageia o Rio de Janeiro em uma música envolvente e alto astral. Nesta estreia, Mica traz no videoclipe alguns dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro, como a Praia de Copacabana e o Cristo Redentor. A faixa conta com participação de SóCIRO.

Primeira de uma série de faixas que visa enaltecer artistas de todas as regiões do Brasil, “Cartão Postal” marca a carreira de Mica Condé.

A cantora carioca se juntou com SóCIRO para a nova música | Foto: Rafael Oliveira

“A música ‘Cartão Postal’ inaugura o projeto NSLO (norte, sul, leste, oeste). O conceito surgiu em uma das minhas viagens no Brasil que estava gravando para meu Vlog “Mica pelo Mundo”, que está lá no Youtube. A ideia foi buscar um artista de cada região do Brasil para compor sobre as realidades, cultura e seus traços regionais. Queria trazer um pedacinho do brasil e de cada local para o som. Por ter esse ‘que’ meio aventureiro e viajante, eu pensei: se eu conseguir retratar em uma música essa interação cultural, mostrando nossa diversidade musical, sonora, ficará incrível. Como todos sabem, desde 2017 nos meus trabalhos busco trazer essa diversidade, de pessoas, de regiões, de etnias, isso sempre esteve por perto. Por fim, juntei duas coisas que amo fazer e que já vinha me dedicando, meus vlogs de viagens e música. Busquei concretizar uma conexão entre dois mundos completamente diferentes. O Brasil é um país muito grande, diverso e traz essa peculiaridade que temos sorte, poder aprender e agregar ideias distintas de várias regiões. Foi justamente daí que nasceu o projeto”, explica Mica.

Buscando a união de duas realidades e culturas distintas do Brasil: Rio de Janeiro X Rondônia, o clipe trouxe imagens das paisagens do Rio de Janeiro | Foto: Rafael Oliveira

Unindo o Rio de Janeiro e o estado de Rondônia, no Norte do Brasil, “Cartão Postal” conta com o swing de SóCIRO. Sobre a faixa, o artista revela: “Escrevi ‘Cartão Postal’ pensando exatamente de onde eu vim, de Rondônia. Pensando nas coisas que tem lá e num amor, um romance onde eu quero levar as pessoas pra conhecer as maravilhas do meu estado, que é tão rico e ao mesmo tempo, tão desconhecido para a maioria dos brasileiros”, acrescenta SóCIRO.

Clipe

Buscando a união de duas realidades e culturas distintas do Brasil: Rio de Janeiro X Rondônia, o clipe trouxe imagens das paisagens do Rio de Janeiro, que serviram como fio condutor, que resultou em um vídeo com visual belíssimo.

Na narrativa do vídeo, SóCiro vai ao encontro de Mica para conhecer o Rio de Janeiro, e por isso, os artistas aparecem em diferente pontos turísticos da cidade, como a Praia de Copacabana e o Mirante Dona Marta, que permeiam toda a construção do clipe.

“A letra, o beat da música, e o roteiro foram construídos em cima da ideia do projeto. Unir duas regiões e mostrar o que cada uma tem de mais bonito. Diante disso, buscamos uma forma de apresentar o Rio de Janeiro e e esses pontos turísticos mais cobiçados e que são o “cartão postal” pro mundo. Foi uma missão bem difícil porque o Rio tem muitos lugares conhecidos e lindos, mas, buscamos colocar aqueles mais marcados como o calçadão da Praia de Copacabana, onde iniciamos a gravação e depois, pegamos um por do sol no Mirante Dona Marta, que tem vista de um lado o Cristo Redentor e do outro o Pão de Açúcar, chato né?!”, comenta a carioca.

“Escrevi ‘Cartão Postal’ pensando exatamente de onde eu vim, de Rondônia. Pensando nas coisas que tem lá”, revelou | Foto: Rafael Oliveira

“A gravação do clipe de ‘Cartão Postal’ foi maravilhosa e estamos muito felizes com o resultado. Estávamos muito animados para esse projeto, então a vibe foi incrível, o dia estava com maior sol e todos estavam animados em fazer. Gravamos em locais que não conhecia, como o Heliponto do Mirante, e foi surpreendente quando cheguei lá em cima. Foi maravilhoso. As imagens do Rio de Janeiro estão incríveis”, compartilha SóCIRO.

Através das imagens, envolvidos pela música alegre e suave, Mica Condé e SóCiro firmam sua primeira parceria e inauguram o projeto NSLO. Os admiradores e fãs, além de terem um grata surpresa com a nova faixa, poderão realizar uma viagem visual pelo Rio de Janeiro.