Miami prepara programação especial para o verão 2022 e apresenta roteiro com eventos gastronômicos e culturais

O Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) listou os melhores eventos que ocorrem neste mês

Miami ou Miami Beach é destino certo para quem deseja aproveitar o verão americano em uma cidade renovada e preparada para receber turistas interessados não apenas em praia e sol, mas também eventos gastronômicos e culturais. O Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) listou os melhores eventos que ocorrem neste mês. Confira:



The Annual Black Pepper Food & Wine

O FIU Biscayne Bay Campus contará com mais de 20 chefs, que servirão pratos incríveis das 15h às 20h, com música ao vivo (com DJ e banda), concurso de cozinha local e muito mais.

Em 4 de junho, será realizada a segunda edição do Festival anual de Comida e Vinho da Pimenta Preta (Black Pepper Food & Wine). O evento celebra a cultura e a culinária negra e oferece uma oportunidade para os donos de restaurantes afro-americanos aumentarem a exposição e expandirem seus negócios. Também serve como um evento sustentável para a comunidade fazer circular o Black Dollar e praticar a economia de grupo. O Black Pepper Food & Wine Festival pretende ser um ingrediente chave para o crescimento econômico da população preta e a exposição dos restaurantes de propriedade de afrodescendentes, além de ser o primeiro festival de comida desse tipo no sul da Flórida, criado exclusivamente para celebrar e apoiar restaurantes e food trucks.

A experiência interativa encanta o público de todas as idades, pois mostra a ciência forense que permitiu a Sherlock Holmes resolver crimes e dá vida às histórias ricas e vibrantes de Sir Arthur Conan Doyle.

Summer Blockbuster at Frost Museum

O Summer Blockbuster estreou no dia 16 de maio no Phillip and Patricia Frost Museum of Science. Em Sherlock Holmes: The Exhibition, os convidados são transportados para a Londres de Holmes para resolver um mistério.

Fairchild Tropical Botanic Garden

O Jardim Botânico (Fairchild Tropical Botanic Garden) terá uma noite de Bossa Nova realizada pelo Brazilian Jazz Duo, com coquetéis autorais e comidas em meio ao jardim. Sip & Stroll é uma maneira perfeita de passar a noite de sexta-feira com os amigos ou apimentar a noite de encontro. Os hóspedes podem relaxar no gramado com um cobertor e uma cesta de piquenique que alternarão os menus dependendo do tema da música para cada evento.

Este evento ocorrerá uma vez por mês, permitindo que as pessoas apreciem o jardim e sua exposição atual, Nature Connects, sob uma luz totalmente nova.

Confidante Miami Beach

O Confidante Miami Beach reabriu o Spa no dia 19 de maio. Oferecendo um programa abrangente de bem-estar, o destino combina serviços personalizados – de massagens com pedras quentes a terapia de tecidos profundos – com aulas fitness a soluções rápidas em movimento. Mais uma vez, o spa do Confidante’s foi ativado com quatro cabanas climatizadas, uma sauna nova, áreas de relaxamento exclusivas, um terraço fitness com vista para a praia e o mar e produtos especializados de marcas como Eminence Organic Skin Care.

Jattö oferece tarifa de inspiração global no coração de Wynwood

Jattö (Ha-Tö), uma brincadeira com o termo peruano jato, que significa “casa”, reúne sabores do Peru, Colômbia e Espanha. Situado no movimentado Wynwood Arts District, o novo restaurante possui um ambiente chique e ambiente completo com refeições internas e um pátio exuberante, ideal para o esplendor ao ar livre; ambos envoltos em toques de tons terrosos e decoração natural para criar um ambiente convidativo, descontraído e moderno.

Major Food Group lança nova churrascaria

O Major Food Group (MFG), a marca de hospitalidade mundialmente aclamada que conquistou a cena gastronômica de Miami, lançou recentemente seu primeiro projeto em Brickell, Dirty French Steakhouse. Uma interpretação glamourosa, enérgica e extraordinária da churrascaria clássica. Localizado na Brickell, o restaurante começou a receber convidados em 29 de abril e está prestes a se tornar uma das churrascarias mais famosas e procuradas da América.

Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) lança segunda série de podcasts

O Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) lançou oficialmente a segunda série anual de podcasts Art of Black Miami (AOBM) destacando e apresentando as histórias de artistas locais cujo estilo de trabalho é representado ou influenciado pela paisagem diversificada do sul da Flórida. A nova temporada apresenta entrevistas de estilo conversação de 15 minutos com Addonis Parker, Michelle Lisa Polissaint, Cornelius Tulloch e outros artistas negros, latinos e LGBTQ+ que contribuem para a rica cultura de Miami e Miami Beach. O podcast está disponível para transmissão gratuita no site do GMCVB, Podbean, Google Podcasts e Spotify. As entrevistas com os artistas serão apresentadas pela curadora e defensora das artes, Rosie Gordon-Wallace, e produzidas pela Fresh Art International, Anamnesis Audio.

LA Hotspot Jon & Vinny’s será inaugurado no Goodtime Hotel em Miami Beach

O restaurante italiano Jon & Vinny’s abrirá uma unidade no Hotel Goodtime, o primeiro fora de sua cidade natal que é Los Angeles. No Oeste, o estabelecimento é popular entre as celebridades, contando como visitantes Kim Kardashian, o comediante Pete Davidson e o bilionário Jeff Bezos.

Raleigh Hotel de Miami Beach será refeito

O conhecido Raleigh Hotel de Miami Beach está pronto para se juntar ao Rosewood Hotels & Resorts, além de passar por extensos esforços de restauração e expansão, com residências e um clube privado entre as adições da propriedade. Como parte da reforma, o proprietário da propriedade, a SHVO, com sede em Nova York, planeja aumentar a presença do Raleigh expandindo para as propriedades vizinhas South Seas Hotel e Richmond Hotel. Originalmente construído na década de 1940, o Raleigh está localizado à beira-mar na Collins Avenue, compreendendo pouco mais de 100 quartos. O reimaginado Raleigh, South Seas e Richmond contará com um hotel de 60 quartos administrado pela Rosewood, bem como uma torre recém-construída de 17 andares que abriga 44 residências da marca. Um clube privado para membros, oferecendo refeições à beira-mar e comodidades de lazer, também estará disponível.

Na área de F&B, os espaços Raleigh’s Martini Bar e Tiger Room serão renovados e relançados.

Além disso, as fachadas Art Deco nas propriedades de Raleigh, South Seas e Richmond serão todas restauradas e integradas ao projeto geral do empreendimento.

A propriedade reimaginada tem data de estreia prevista para 2025.

Para mais informações referentes as novidades do mês de junho, visite o site.