Miá Mello e Maurício Meirelles serão os novos comentaristas da próxima temporada de “90 Dias na Cama: Felizes para Sempre?”

O spin-off de “90 Dias para Casar”, do Discovery Home & Health terá, além dos casais participantes, a dupla de comediantes brasileiros que acompanhará e reagirá a 15 episódios da série

A versão original de “90 Dias na Cama: Felizes para Sempre?” mostra a reação de casais que estiveram em temporadas anteriores da franquia ou outros spin-offs enquanto assistem às aventuras amorosas de outros casais que já passaram pelo processo de visto americano, se casaram e agora estão vivendo a rotina do relacionamento.

Miá Mello revela que está sendo muito divertido fazer uma das coisas mais prazerosas do mundo, que é “assistir TV comendo guloseimas e comentando sobre o conteúdo na tela”. Além disso, se aproximou ainda mais do conteúdo de “90 Dias para Casar”: “Passei a fazer parte de uma torcida muito fervorosa, que é a dos fãs da série. Sempre encontro alguém que me mostra um meme ou fala que é fascinado por um dos participantes. Aliás, fascinante é o melhor adjetivo para descrever esse reality”.

Maurício Meirelles também está empolgado com o novo projeto: “Gosto muito da série e a Miá também. Juntaram nós dois para fazer comentários reagindo ao conteúdo que reúne mulheres e homens em relacionamentos malucos com os comentários de dois comediantes. Vai ser surreal! Tenho certeza que o público vai gostar muito”.

A previsão de estreia da nova temporada de “90 Dias na Cama: Felizes para Sempre?” é para junho e o conteúdo também estará disponível no discovery+.