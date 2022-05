‘Meu troféu já está manchado de dendê’, avisa Melina, participante baiana do MasterChef Brasil 2022

Apaixonada por artes e pela comida da sua região, a competidora diz que se apaixonou pela culinária assistindo ao programa

Com estreia na próxima terça-feira (17), a nova edição do MasterChef Brasil reúne 16 participantes de diversas regiões e culturas. Uma das competidoras que deseja alcançar o troféu da cozinha mais famosa do Brasil é Melina Andrade, de 28 anos, natural de Salvador/BA. Diretamente da terra do axé, a aspirante a cozinheira profissional diz que sua paixão pela culinária surgiu com a chegada do programa na televisão.

“Eu vi minha vó cozinhar desde sempre, mas nunca fui de ‘meter a mão na massa’, nunca fiz nada. Aí, quando eu fui morar sozinha que eu falei ‘caraca, agora eu preciso aprender o básico pelo menos’, aí comecei pelo básico, mas ainda não era apaixonada, fazia o básico pra sobreviver. Foi com a chegada do MasterChef que eu me apaixonei pelo programa e me apaixonei pela comida. Acho que isso aconteceu com muitos brasileiros, de encararem de uma nova forma a cozinha”, diz a participante, em um story na sua conta do Instagram.

Sobre a culinária que a competidora aprecia, Melina diz ser fã de comida baiana.

Feminista, com opiniões e personalidade fortes, Melina é uma grande entusiasta das artes. “Gente, eu amo todas as formas de arte. Então eu adoro dançar, adoro cantar, mesmo cantando do meu jeito, adoro desenhar, pintar. Você quer talento? Quer cultura? Tô louca pra aprender a bordar e costurar”, conta Andrade.

Estudante de Letras, a baiana também adora escrever contos, crônicas e poesias, além de assistir séries e filmes nas horas livres.

“Meu prato preferido é comida baiana, então é moqueca, caruru, vatapá, acarajé e tudo que eu tiver direito. Pra mim, se eu pudesse comer todos os dias da semana eu tava feliz”, comenta.

“Minha ficha ainda não caiu. Eu tava assistindo o ‘negócio’ lá de casa, do meu sofá, e agora eu tô aqui. Eu achava que quando eu entrasse na cozinha a ficha ia cair e não caiu, quando eu visse os jurados a ficha ia cair e não caiu”, revela Melina, que é apaixonada pelo talent show.

“Eu acho que esse programa mudou a forma da gente encarar as refeições, o profissional da cozinha, encarar os alimentos, os ingredientes, tanta coisa, tanta riqueza que esse país tem, tantas coisas que dá pra gente fazer”, divide Andrade.

Com a frase “meu troféu já está manchado de dendê”, em referência a sua origem e força, a participante diz que as provas em grupos podem ser interessantes, a depender do time formado.

“Eu acho muito interessante, porque você consegue perceber a forma como a pessoa lidera, se as outras pessoas sabem ou não ser lideradas, como trabalham em equipe, como pensam, como se planejam, e pode ser muito divertido. Se você tá num time que você adora, pode ser muito legal”, conta Melina.

A 9ª edição do MasterChef Brasil terá 17 episódios e será transmitida a partir das 22h30, após o programa Faustão na Band, com transmissão simultânea no portal band.com.br e no aplicativo BandPlay, além de ganhar exibição, a partir do dia 20, às sextas-feiras, a partir das 19h25, no Discovery Home & Health e no discovery+.