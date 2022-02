“Meu namorado sentiu tanto prazer que ficou tonto”, diz aluna de Padrinho

Padrinho recebe agradecimentos diários pelas dicas e técnicas sobre tântrica

O sexo ainda é um grande tabu na sociedade, principalmente entre as mulheres que são ensinadas no berço a não se conhecerem e esperarem pelo casamento. João Vitor Heringer, conhecido como Padrinho na internet, trabalha ajudando milhares de mulheres a se reconhecerem como as deusas que são com o sexo tântrico. Amanda Freitas é uma das alunas dele e disse que a vida mudou após o curso.

Com quase 160 mil seguidores nas redes sociais, Padrinho participa de vários podcasts, te livros e cursos com o objetivo de ampliar os parâmetros de prazer com o tantra. Ele conheceu as técnicas através de um livro que estava lendo quando fez o curso de massoterapia, e começou a utilizar na vida pessoal.

Com tanto conhecimento na área e estudando sempre mais, Padrinho começou a dar dicas sobre tantra e já teve mais de 15 mil alunos em apenas dois anos. Uma das pessoas que aprendeu mais sobre assunto com ele foi Amanda, que fez questão de agradecer João após o curso.

“Eu segui tudo que você [Padrinho] ensinou no sussurro tântrico e o meu namorado sentiu tanto prazer que ficou tonto. Estamos namorando há 1 ano, o sexo sempre foi bom, mas hoje fomos para outra dimensão, algo inexplicável. Só o tantra mesmo para me fazer sentir todo esse poder. Foi um momento de entrega e conexão tão profunda que quando acabou ele me agradeceu”, escreveu a seguidora.

Amanda ainda gravou um áudio agradecendo ao Padrinho e o namorado dela também falou com João. “Obrigada, padrinho. Eu estou tonto até agora [risos]”, disse ele. A jovem ainda pediu para que o professor avisasse para as “deusas desavisadas”: “Façam esse curso para ontem. O relacionamento de vocês vai mudar completamente”, concluiu.