Mestre em imitar pessoas, Lays deseja conquistar os jurados do MasterChef com seus truques e bom-humor v

A mineira que mora em São Paulo trabalha como UX Designer e é fã de comida japonesa, além de já ter sido baterista de uma banda punk

A cozinha mais amada do Brasil recebe nesta terça-feira (17), 16 participantes de lugares diferentes do Brasil e da Grécia para a disputa do MasterChef Brasil 2022, com início às 22h30, logo após o Faustão na Band, com transmissão simultânea no band.com.br e no aplicativo BandPlay.

Quem promete fazer os participantes do talent show dar muitas risadas é a mineira de Lambari (MG), Lays Fernandes, de 29 anos. Puxando a hashtag #teambatata, a UX Designer, que atualmente mora em São Paulo/SP, diz que adora imitar a voz e o jeito das pessoas.

“O pessoal aqui do MasterChef tá falando que eu sou uma caixinha de surpresas. Quando eu conto uma história, às vezes uma coisa maluca que eles não esperavam, uma delas é a habilidade de imitar as pessoas. (…) Tá todo mundo dando muita risada. Eu até pedi pras pessoas pararem de ficar pedindo imitações, porque aí eu quero voltar pra casa e ficar estudando as falas da Ana Paula Padrão, do Jacquin, e eu preciso focar no jogo, eu quero ganhar”, brinca a competidora.

A aspirante a cozinheira profissional já morou na Alemanha, é fanática pela cultura oriental e até já integrou uma banda de punk na adolescência chamada Paranóia, na qual ela era a baterista. Com a promessa de conquistar os jurados Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Helena Rizzo com os seus truques, a competidora diz que aprendeu a cozinhar com uma ajuda super especial da avó e da madrinha, quando ainda residia em sua cidade natal.

“Eu acredito que essa paixão genuína que eu tenho por cozinhar vai me ajudar a levar esse troféu pra casa”, declara Lays, que diz ser difícil definir qual o seu prato preferido. “Meu prato favorito vai ser difícil falar um prato só, porque eu amo comida japonesa, tudo da comida japonesa eu adoro comer”, revela.

Com prêmio de R$300 mil para o vencedor, a 9ª edição do MasterChef Brasil terá 17 episódios e será gravado em uma nova locação, nos estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo (SP), um espaço histórico de 7200 metros quadrados.

Além de passar na tela da Band, o programa ganha também exibição no canal Discovery Home & Health e no discovery+, a partir do dia 20, sempre às sextas-feiras, a partir das 19h25.

O MasterChef Brasil vai manter algumas provas já consagradas, como o “Leilão MasterChef” e o “Desafio do Muro”, além de trazer novos desafios. Diversos chefs nacionais e internacionais também vão agitar o talent show, trazendo suas criações, dividindo conhecimentos e instigando os cozinheiros amadores com pratos originais e provocativos.