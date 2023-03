Mentes saudáveis, lares felizes: Augusto Cury lança livro em parceria com Marcus Araujo

Junto com o pensador e futurologista do morar, o psiquiatra e escritor indica o caminho para a conquista de lares felizes

Idealizado como um espaço para a realização de sonhos, a perpetuação do amor e refúgio de paz, casas e apartamentos no mundo inteiro podem se converter em lugares de sofrimento, angústia, ansiedade e solidão quando os integrantes das famílias não dialogam.

“Mentes saudáveis, Lares Felizes” é a nova obra do autor best-seller Augusto Cury em parceria com Marcus Araujo

Na busca por soluções para este dilema estimulado pela era da hiperinformação, Augusto Cury, psiquiatra e um dos escritores mais lidos do mundo, se uniu ao estatístico especializado no ramo imobiliário Marcus Araujo. Juntos, eles apresentam no livro Mentes saudáveis, lares felizes, lançamento da DreamSellers Editora, como as pessoas podem se tornar admiráveis para aquelas com quem convivem diariamente em suas moradias e conquistarem um verdadeiro lar.

O psiquiatra e autor Augusto Cury já escreveu mais de 70 livros, entre eles o “O vendedor de sonhos” que ganhou uma adaptação cinematográfica posteriormente

Pioneiro pelo foco na harmonia doméstica, o livro tem por objetivo melhorar as relações entre os membros de uma mesma família assim como amigos e vizinhos em uma mesma comunidade. Os autores destacam a importância de repensar as atitudes e sentimentos no âmbito de “quatro paredes” e discutem o reflexo dos conflitos familiares para a saúde mental coletiva. Isso porque as frustrações ou conquistas individuais, por menores que sejam, impactam diretamente o bem-estar de toda a sociedade.

O livro “Mentes saudáveis, lares felizes” alcançou o primeiro lugar da lista de mais vendidos da revista Veja e do site PublishNews

Namorar a vida, prezar pela leveza e tranquilidade, observar o charme dos defeitos suportáveis, não cobrar demais de si mesmo e nem dos outros e reciclar o lixo mental são algumas das ferramentas fundamentais para gerir a emoção.