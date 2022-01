Menina nasce com síndrome rara e precisa de transplante de fígado e doação de sangue

A família está fazendo uma campanha nas redes sociais para salvar a vida de Duda

Com apenas 1 ano e 7 meses, Maria Eduarda já é uma guerreira e está lutando pela vida! A família da menina começou a campanha “Todos Pela Dudinha” nas redes sociais com intuito de divulgar para o maior número de pessoas o que a criança necessita.



A Duda nasceu com microcefalia e uma síndrome rara chamada ‘atresia de vias biliares’ (AVB), que é uma doença no fígado e ductos biliares. Por conta desse diagnóstico, a menina precisa com urgência de um transplante de fígado e um doador de sangue tipo O.

Familiares disseram que a menina tem tido problemas de saúde desde que nasceu



Infelizmente, os pais de Duda informaram que não são compatíveis com as crianças e o único doador encontrado foi descartado por alterações nos exames. “Precisamos de um doador com tipo sanguíneo O, não pode beber, não pode fumar, não pode ter pressão alta, nem doença do fígado e diabetes. Não pode estar acima do peso e há um ano sem tatuagem”, explicou a família nas redes sociais.

Familiares estão divulgando a campanha nas redes sociais para encontrar um doador compatível com a menina



Para o Jornal de Brasília, familiares da Duda confidenciaram que a saúde da menina está ruim desde que nasceu. “Ela passou por milhares de coisas no ano passado e sobreviveu por coisas que nem eu aguentaria”, disseram. Caso alguém possa ajudar, a família pede para que entre em contato com Pexe Júnior no número (11) 99419-4747.