Memed anuncia contratação de novos executivos para acelerar ainda mais seu crescimento

Somente neste ano, a startup recebeu R$ 400 milhões em aportes financeiros e viu o volume de prescrições crescer mais de 500% atendendo cerca de 28 milhões de pacientes

Com objetivo de acelerar ainda mais o crescimento da empresa, que nos últimos seis meses recebeu R$ 400 milhões em aportes financeiros, a Memed , líder absoluta no mercado de receita médica digital, acaba de anunciar a contratação de dois executivos sêniores para sua diretoria. Alexandre Grandi assume o posto de Diretor Comercial e Thiago Julio (TJ) o de Diretor de Estratégias Médicas da companhia.

De acordo com dados da empresa, somente neste ano o volume de prescrições da plataforma alcançou um aumento de 500%. Com média de 2,7 milhões de receitas digitais geradas ao mês, as prescrições da Memed atenderam cerca de 28 milhões de pacientes ao longo de 2021. Além disso, a healthtech conquistou a marca de mais de 150 mil médicos registrados na plataforma, bem como 40 mil drogarias e mais de 290 instituições integradas ao seu software.



CEO da Memed, Joel Rennó Jr.

“Nosso principal objetivo é gerar muito valor para todo o ecossistema digital de saúde com soluções que endereçam de maneira efetiva às necessidades de médicos, parceiros e pacientes. Seguimos construindo o melhor software de prescrições médicas digitais do país e continuaremos investindo exclusivamente em nosso core com intuito de oferecer uma experiência cada vez mais completa. Nosso compromisso com a classe médica, com os nossos parceiros e com todos os pacientes que se beneficiam da tecnologia Memed é muito alto e, dessa forma, iremos sempre promover nossos talentos internos e ainda atrair para nosso time referências do mercado que estejam alinhados com o nosso propósito, tais como o Alexandre e Thiago”, explica o CEO da Memed, Joel Rennó Jr.



Alexandre Grandi, Diretor Comercial da Memed

“Com uma cultura acolhedora e de alta-performance e um time cada vez mais sólido, a Memed avança ainda mais rapidamente para materializar seu roadmap de inovação em produto e tecnologia com intuito de melhorar a qualidade de vida da população Brasileira”, ressalta Joel, CEO da companhia.

Thiago Julio, Diretor de Estratégias Médicas da Memed

Neste ano, a Memed não apenas apresentou um crescimento expressivo em todas as suas métricas de negócio, como ainda se consolidou como uma referência em inovação no mercado de saúde, premiada, inclusive, pelo Healthcare Innovation Show, no último mês de setembro.