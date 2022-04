Memed cria 1ª plataforma on-line de compra de medicamentos com receita digital

Em 2021, a empresa triplicou de tamanho

Com a intenção de simplificar o acesso à saúde mais eficiente e humano, a healthtech Memed constrói tecnologias e produtos inovadores para melhoras o dia-a-dia dos médicos e pacientes. O resultado disso é um enorme sucesso, que fez com que a empresa triplicasse de tamanho no último ano. Pensando em ajudar milhares de pessoas, a marca vem com uma novidade em 2022.



As prescrições médicas emitidas pela Mamed entre 2018 e 2022 aumentou mais de nove vezes. O número pode ter sido impulsionado pelo isolamento social na pandemia de Covid-19, mas a tendência para os próximos anos é que a saúde esteja seja vez mais conectada. Por isso, a healthtech está criando soluções que facilitam a rotina das pessoas.

O crescimento da empresa é resultado do desenvolvimento de uma nova estratégia adotada pela empresa após a chegada do sócio e CEO Joel Rennó Jr., juntamente com os fundos DNA Capital, Temasek e FIT Participações



“A Memed sempre teve o compromisso de oferecer soluções para os principais desafios da classe médica e dos seus parceiros. Acreditamos que a criação destas novas plataformas abertas amplia e facilita a jornada de saúde, auxiliando os médicos e nossos parceiros no cuidado integral e coordenado de seus pacientes, além de gerar mais valor para todo o ecossistema de saúde”, explica Joel Rennó Jr., CEO da Memed.



Agora, os pacientes poderão contar com uma plataforma inédita, aberta e integrada, onde podem comprar medicamentos com a receita digital de forma simplificada, com apenas alguns cliques. Essa ferramenta faz parte de um produto recém criado pela healthtech, que já conta com a opção de agendamento de exames on-line, e tem o objetivo de facilitar o processo e evitar que as pessoas deixem de seguir o tratamento indicado pelos médicos.

“Imagine receber uma receita digital medicamentosa, abrir a tela do seu celular, clicar em um link que lhe redireciona para plataforma contendo todo o sortimento das melhores farmácias do Brasil e, com apenas 2-3 toques, escolher e comprar o seu medicamento e recebê-lo em casa 30 minutos depois? É isso o que criamos agora em benefício dos médicos, dos nossos parceiros, dos pacientes e ainda do varejo farmacêutico. No caso da plataforma de agendamento de exames, que já foi lançada, a lógica é exatamente a mesma”, conclui Joel Rennó Jr.