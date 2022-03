Melhoramentos aumenta a lista de empresas brasileiras comprometidas com o Pacto Global

A empresa tem apostado em ações ESG para continuar seu crescimento sustentável alinhado com a agenda do Pacto Global

A Melhoramentos, companhia de capital aberto que atua diretamente ou por meio de suas controladas, nos segmentos Editorial, Cultivo e Manejo de Florestas, fabricação de Fibras de Alto Rendimento de Celulose e Desenvolvimento Imobiliário, acaba de integrar a lista de empresas signatárias do Pacto Global, por meio da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do país e a terceira maior rede do mundo, com mais de 1.100 membros.



Rafael Gibini, CEO da Melhoramentos

Criada em 2003, a Rede Brasil responde à sede do Pacto Global, em Nova York, e preside o Conselho das Redes Locais na América Latina. Os projetos conduzidos no país são desenvolvidos por meio das Plataformas de Ação (Ação pela Água, Ação pelo Agro Sustentável, Ação pelos Direitos Humanos, Ação pelo Clima, Ação contra a Corrupção, Ação pelos ODS e Ação para Comunicar e Engajar) e dos Programas Internacionais.

O Pacto Global foi lançado no ano 2000 pelo então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, com o intuito de chamar as empresas para alinharem suas estratégias e operações a 10 princípios universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção e desenvolverem ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade. Quem integra o Pacto Global também assume a responsabilidade de contribuir para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

De acordo com o CEO da Melhoramentos, Rafael Gibini, a medida fortalece e intensifica a aposta da empresa nas ações ESG para continuar seu crescimento sustentável e responsável, com o foco em apoiar a agenda global e intensificar o impacto positivo para colaboradores, comunidade e meio ambiente.