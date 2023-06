‘Melhor tratamento não cirúrgico do mundo, GoldIncision é o método revolucionário que combate celulites sem cirurgia

Saiba como o método tem conquistado famosas e especialistas em estética

Premiada em Mônaco pela Aesthetic Medicine Awards 2023 no Congresso Mundial de Medicina Estética e Anti-idade como o ‘Melhor Tratamento Não Cirúrgico do Mundo’, a GoldIncision está revolucionando a abordagem dos tratamentos estéticos para celulite.

Foto: Instagram @jaquekhury/ | @graoficial | @anamara / CO – Assessoria

Desenvolvida pelo médico-cirurgião Roberto Chacur, a técnica combina técnicas de bioestimulação e descolamento, proporcionando resultados satisfatórios sem a necessidade de cirurgia.

No Congresso Mundial de Dermatologia de 2019, a GoldIncision já havia sido apresentada como uma inovação promissora, e desde então tem ganhado destaque nos principais eventos da área. Além disso, famosas como Gracyanne Barbosa, as ex-BBB’s Anamara, Jacque Khury e Dayse Brucieri são algumas das celebridades que aderiram ao procedimento, evidenciando sua popularidade.

Segundo o Dr. Chacur, a técnica é capaz de tratar não apenas celulites, mas também outras aderências, como cicatrizes de acne, traumáticas ou cirúrgicas

O método se baseia na união da bioestimulação de colágeno com o descolamento do septo fibroso para a recuperação das depressões na pele. Segundo o Dr. Chacur, a técnica é capaz de tratar não apenas celulites, mas também outras aderências, como cicatrizes de acne, traumáticas ou cirúrgicas. A equipe da GoldIncision desenvolveu uma linha de produtos que potencializam os resultados do tratamento para celulites, disponibilizada exclusivamente para médicos licenciados.

GoldIncision é eleito o melhor tratamento não cirúrgico do mundo

A eficácia do método tem sido comprovada por diversos casos bem-sucedidos, o que levou à sua consagração no Congresso Mundial de Medicina Estética e Anti-idade. O reconhecimento internacional da GoldIncision como o “Melhor Tratamento Não Cirúrgico do Mundo” solidifica sua posição como uma opção segura e eficiente para aqueles que desejam eliminar celulites sem recorrer à cirurgia.

Com sua jornada de 17 anos, os preenchedores de glúteos também foram destaque na revista da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, a “Plastic and Reconstructive Surgery”. A GoldIncision, atenta às novidades e sempre buscando aprimorar seus resultados, desenvolveu uma linha de produtos que potencializam ainda mais os efeitos do tratamento.

Para realizar o procedimento da GoldIncision, é necessário procurar um médico licenciado que possua acesso aos produtos específicos. O sucesso da técnica e sua crescente popularidade entre celebridades e especialistas em estética demonstram a confiança e satisfação dos pacientes que se submeteram ao tratamento.

Conclusão: A GoldIncision está revolucionando o mercado de tratamentos estéticos para celulite, oferecendo uma alternativa não cirúrgica com resultados satisfatórios. Seu reconhecimento internacional como o “Melhor Tratamento Não Cirúrgico do Mundo” e a adesão de celebridades ao método comprovam sua eficácia. Com uma equipe dedicada e produtos desenvolvidos especialmente para potencializar os resultados, a GoldIncision se consolida como uma opção confiável para quem deseja eliminar celulites e outras aderências de forma segura e eficiente.