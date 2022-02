Melhor momento para comprar ações é em cenários pessimistas, afirma especialista Gabriel Santiago

O especialista deu dicas importantes para quem quer investir e ter bons resultados

Há alguns anos atrás pouco se falava em investimentos entre os brasileiros. Ações eram assuntos apenas para os grandes ricos, mas isso tem mudado. Hoje, com a internet e grandes corretoras, como a XP Investimentos, o Brasil tem ganhado mais conhecimento financeiro, desde os pequenos aos grandes investidores.

Um dos grandes investidores do país é Gabriel Santiago, que, quando ainda era jovem, via os pais e familiares investindo todo o dinheiro na poupança. Mesmo com o pouco conhecimento que tinha na época, ele sabia que poderia ter retornos muito maiores em ações e começou a estudar para poder ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Ele se formou em economia e hoje é uma das referências no Brasil quando o assunto é investimento.

Para quem deseja investir, Santiago dá duas dicas e a primeira delas é: invista em empresas que você gostaria de ser sócio. “Se você gosta muito de uma empresa, é bem atendido nesse lugar e seria sócio de lá, você precisa ter ela no seu portfólio de investimentos. A valorização do seu ativo é atrelada ao valor da empresa, então se você enxerga uma empresa que você seria sócio e compraria na pessoa física, essa é a ação que você precisa”, explica.

A segunda dica é a resposta de uma das perguntas mais frequentes dos investidores. “Qual o melhor momento para se investir?”. O especialista explica que a política e economia atual do país pode trazer um cenário pessimista, mas esse é o melhor momento para se investir. Já o melhor momento de vender as ações é quando o cenário está positivo.

“Hoje o mercado de ações está super barato! Eu sempre uso a frase ‘compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos’, ou seja, quando enxergamos um cenário pessimista, esse é o momento de comprar. Quando o cenário é positivo, as ações estão caras. O objetivo é ganhar dinheiro então o intuito é comprar barato e vender caro”, conclui Gabriel Santiago, da XP Investimentos.