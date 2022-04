Melhor edição de todos os tempos? Rock in Rio 2022 esgota 6 dias em menos de 5 horas

A data com a apresentação de Justin Bieber esgotou em apenas 12 minutos

Um dos festivais mais aguardados do mundo está a poucos meses de acontecer no Brasil e a expectativa do público está enorme. O Rock in Rio 2022 conseguiu um feito inédito nessa edição de esgotar os ingressos para uma data em apenas 12 minutos de vendas. Em apenas cinco horas, os ingressos de seis dias já tinham se esgotado também. Seria essa a melhor e maior edição de todos os tempos do evento?

“Hoje são milhares de pessoas que acreditam no sonho do Rock in Rio e sonham junto conosco. É por elas que, a cada edição, queremos fazer mais e melhor”, disse Medina



O Rock in Rio acontece na Cidade do Rock nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro. Enquanto seis dias já haviam esgotado os ingressos no primeiro dia de venda, o último dia disponível, dia 2 de setembro, também esgotou nesta terça-feira, 12. Ao todo, 700 mil pessoas vão participar desse grandioso evento, que contará com 16 espaços de atrações, como Espaço Favela, New Dance Order, NAVE, Uirapuru, GamePlay Arena, Rock District, Rock Street, Supernova e Rota 85.

Os primeiros ingressos a esgotarem foram para o dia com Justin Bieber como headliner, em 12 minutos. Em seguida, foi a vez de Coldplay, em 27 minutos, Post Malone, em 59 minutos, Dua Lipa, em 1h04, Green Day, em 1h44, e Guns n’ Roses em 4h45



“A vida é muito melhor ao vivo. Não me canso de dizer isso. E as pessoas urgem por este momento. Se a abertura de portas do Rock in Rio já era emblemática para nós, da organização, e para os fãs, em 2022 a emoção não caberá no peito. Será uma explosão de felicidade que já pode ser percebida. Muito obrigado aos fãs que dedicaram tempo para estar conosco nesta que será a maior e melhor edição de todas”, afirma Roberto Medina, presidente do Rock in Rio.

O Rock in Rio foi criado para dar voz a uma geração e promover experiências únicas e inovadoras. Hoje, o evento se pauta pelo propósito de construir um mundo melhor para pessoas mais felizes em um planeta mais saudável



O sucesso e a ânsia do público por essa edição do maior festival de rock do mundo foram tão grandes que, além do esgotamento rápido de ingressos, em aproximadamente 40 minutos de vendas no site Ingresso.com, cerca de um milhão de pessoas acessaram o site em busca do tão sonhado lugar no festival.