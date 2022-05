Mel Maia comemora aniversário com festa deslumbrante – veja detalhes

A decoração da festa ficou por conta da decoradora Georgia Bianka

Mel Maia atingiu a maioridade no dia 3 de maio, mas a festa só aconteceu neste domingo, 29. O evento, que acontece na Galeria Jardim, em Ilha de Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro, conta com brinquedos, churrasco, DJ, show de pagode e outras atrações para 300 convidados.

O evento, que aconteceu na Galeria Jardim, em Ilha de Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro | Foto: Bruno Felipe Fotografia

Para a ocasião, que acontece em um espaço ao ar livre, a atriz optou por um look ousado e bem colorido.

Mel Maia atingiu a maioridade no dia 3 de maio, mas a festa só aconteceu neste domingo, 29 | Foto: Bruno Felipe Fotografia

A festa tem mil doces, 5 mil balões e bolo casal Garcia. A decoração ficou por conta da decoradora queridinha dos famosos Georgia Bianka.