Medida Provisória, primeiro filme de Lázaro Ramos, estreia no dia 14 de abril nos cinemas e ganha trailer e cartaz oficial

Medida Provisória, primeiro longa de ficção de Lázaro Ramos, ganha trailer e data de estreia: 14 de abril de 2022. O filme tem como protagonistas Taís Araujo, Alfred Enoch e Seu Jorge e conta ainda com um grande elenco de 77 atores, entre eles Adriana Esteves, Renata Sorrah, Mariana Xavier, Emicida, Flávio Bauraqui e Paulo Chun. O enredo se passa num futuro distópico em que o governo brasileiro decreta uma medida que obriga os cidadãos negros a voltarem à África como forma de reparar os tempos de escravidão – a partir desse conflito e da história de amor vivida pelos personagens de Taís e Alfred, o filme debate questões sociais e mistura humor, drama e thriller.

O roteiro é baseado no sucesso teatral brasileiro “Namíbia, Não!”, de Aldri Anunciação – que também integra o elenco como ator. Escrito originalmente em 2011, Lázaro se apaixonou pelo texto e o adaptou para o cinema em 2015, sendo ele filmado em 2019 em diversas locações na cidade do Rio de Janeiro. Para além do elenco estelar, vale destacar a trilha sonora com direção musical assinada por Plínio Profeta, Rincon Sapiência e Kiko de Souza, que pinça para o espectador canções nas vozes de nomes como Elza Soares, Xênia França e Liniker – coube a Plínio trazer a carga cinematográfica necessária e a dupla Rincon e Kiko a busca por sonoridades do hip hop paulista contemporâneo.



Medida Provisória passou por diversos festivais internacionais, sempre com boa recepção da crítica especializada. Ainda em 2020, no Indie Memphis Film Festival, nos Estados Unidos, Medida recebeu o troféu de melhor roteiro para Lázaro Ramos e Lusa Silvestre e os corroteristas Aldri Anunciação e Elísio Lopes Jr. no Pan African Film, em Los Angeles, realizado em 2021, recebeu dois prêmios: de melhor direção e de melhor ator para Alfred Enoch. No Festival de Huelva, na Espanha, também recebeu os prêmios de direção e de melhor ator para Alfred Enoch, já no Festin Festival, ocorrido em Lisboa , Lázaro Ramos recebeu o prêmio de melhor realizador.

Na imprensa, a reação não foi diferente: em sua passagem pelo renomado festival americano SXSW (South by Southwest), ganhou críticas calorosas – o Los Angeles Times disse que “O primeiro longa de Lázaro Ramos é uma ficção pungente e assustadora e mostra com firmeza a situação complexa dos afro-latinos” enquanto o LA Weekly afirmou que é “o longa mais apaixonado, inventivo e inteligente e revigorante do ano”.

Para o diretor, o filme é um alerta sobre coisas que a gente não quer que aconteça e ele espera sensibilizar as pessoas com entretenimento, já que tem “momentos de humor e momentos de emoção que vão para além da compreensão racional política”. Sobre qualquer comparação com o cenário mundial, Lázaro diz: “É uma distopia assim como tantas outras do audiovisual, entre elas “The Handmaid’s Tale” e “Black Mirror”. É um texto que veio do teatro, em 2011, pensando um futuro impossível de acontecer. Infelizmente de lá pra cá muito se assemelha a pontos da história contemporânea e, aí, a ficção, mais uma vez, se confunde com a realidade”.

Sinopse: Num futuro distópico, o governo brasileiro decreta uma medida provisória que obriga os cidadãos negros a ‘voltarem’ à África como forma de reparar os tempos de escravidão. O advogado Antônio (Alfred Enoch), sua companheira, a médica Capitú (Taís Araujo), e seu primo, o jornalista André (Seu Jorge) decidem resistir, uns confinados em suas casas, outros no Afrobunker – movimento que vai lutar pelo direito de permanecerem em seu país.