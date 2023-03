Médico lidera campanha para instituir o Dia do Acolhimento Oncológico

Após 20 mil assinaturas, a ideia passa a ser uma proposta legislativa, e com a aprovação do Senado Federal, o dia 03 de março se torna a data oficial para sensibilizar e incentivar ações de bem-estar para os pacientes

Em uma iniciativa pioneira, o médico oncologista Dr. Marcelo Aisen está liderando uma campanha para instituir o Dia do Acolhimento Oncológico. A data, que será 03 de março, será formalizada como Sugestão Legislativa após receber 20.000 apoios e debatida pelos Senadores. O objetivo da data é conscientizar a população, as instituições e os profissionais da saúde sobre a importância do acolhimento durante o tratamento oncológico e dar relevância aos profissionais dessa área.

A abordagem multiprofissional e de acolhimento é essencial para o bem-estar e a sobrevida do paciente

A ideia da data surgiu na clínica TATO, especializada no bem-estar do paciente oncológico, e foi lançada em um evento que reuniu diversos profissionais e pacientes no dia 03 de março. De acordo com as estatísticas do Ministério da Saúde, o Brasil registra todos os anos mais de 704 mil casos de câncer.

Segundo o Dr. Aisen, a abordagem multiprofissional e de acolhimento é essencial para o bem-estar e a sobrevida do paciente. Cuidados humanizados, acesso a informações e a terapias complementares como acupuntura, fisioterapia, apoio nutricional e atividades físicas podem transformar vidas.

A enfermeira oncológica Tamara Teixeira, responsável pela Área de Educação da TATO, destaca que a criação de um dia oficial do acolhimento oncológico seria uma forma de homenagear e reconhecer a dedicação dos profissionais da saúde que trabalham diariamente para garantir o melhor atendimento aos pacientes em tratamento.

Dia do Acolhimento Oncológico

A ideia da data comemorativa está aberta para receber apoios por apenas quatro meses. Para colaborar e assinar o abaixo-assinado, acesse o site.

O Dr. Aisen afirma que “o Dia do Acolhimento Oncológico é um gesto de amor, respeito e de muita compreensão com o paciente e também com os familiares. Passar por um tratamento não é fácil, porém, quando nós médicos oferecemos esse lado mais humanizado, tudo fica mais leve e esperançoso”.