”Me Poupe!”: Nathalia Arcuri estreia terceira temporada do reality show de finanças

O reality chega com o desafio de transformar a vida de três participantes endividados em quatro semanas por meio da educação financeira

Na próxima segunda-feira, (10), estreia a terceira temporada do reality show “Me Poupe!”, em seu canal oficial do YouTube, com apresentação da especialista em finanças, Nathalia Arcuri.

“Me Poupe!” é a primeira plataforma de entretenimento financeiro do mundo

Nesta temporada, serão três participantes — Thainá, Lucas e Raquel — que terão sua vida financeira transformada, em quatro semanas, por Nathalia. O programa, que será dividido em 12 episódios, tem como objetivo ajudar os três participantes a mudar sua vida financeira e sair do endividamento.

Fundada pela especialista em planejamento financeiro pelo Insper, Nathalia Arcuri, a marca alcança diretamente mais de 25 milhões de pessoas por mês, já ultrapassou 45 milhões de faturamento em 2020

“Nesses últimos dois anos de pandemia, sabemos o quanto o brasileiro sentiu no bolso o impacto da crise. Com a taxa de desemprego e inflação altíssimas, ficou difícil conseguir driblar as dívidas. Com o reality, quero mostrar que é possível se organizar financeiramente, e para isso utilizo o Método Original N.A, criado por mim e que já mudou a vida de mais de 82 mil pessoas ao redor do mundo. E quem assiste vai poder aprender junto com os participantes a colocar isso em prática e transformar a sua relação com o dinheiro”, ressalta Nathalia.

Após duas temporadas de sucesso, o Reality Me Poupe! contará com o patrocínio exclusivo do Banco 24 Horas, dando sequência a uma parceria que já dura 3 anos.

Thainá, tem 25 anos, trabalha como Gerente de Call Center e é colecionadora de cartões de crédito; Raquel, 37 anos, é dona de cafeteria e não sabe separar o CPF do CNPJ; e Lucas, 28 anos, motorista e especialista em gastar mais do que ganha.

“Somente a educação financeira pode transformar o país, e nós, sendo o maior canal de finanças do mundo, sabemos da nossa importância e responsabilidade para que isso aconteça. Esse é o único reality em que você ganha tanto quanto os participantes, pois te ensino a cuidar melhor do seu dinheiro, tanto para sair das dívidas quanto para investir melhor – e tudo isso de forma gratuita e acessível. A cada episódio as pessoas irão se identificar com os participantes e poderão colocar em prática a metodologia que ensino no reality”, finaliza Arcuri.

