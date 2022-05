MC Master e Bianca se unem na sensual “Modo Selvagem”; veja fotos exclusivas

Para o lançamento, o artista que possui mais de 2 milhões de reproduções nas plataformas digitais, contou com a superprodução da Hitmaker

O cantor Mc Master se prepara para lançar o single “Modo Selvagem” no dia 12 de maio. O trabalho é uma parceria com a dona do hit ‘tudo no sigilo’, Bianca, que acumula quase meio milhão de ouvintes mensais no Spotify. Para o lançamento, o artista que possui mais de 2 milhões de reproduções nas plataformas digitais, contou com a superprodução da Hitmaker. A parceria musical chega reforçando a ascensão do funk e promete conquistar o público e a imprensa nacional.

“Modo Selvagem foi uma música que eu escutei e gostei de cara. No primeiro play já amei a música, fiquei muito feliz de poder participar dela, ainda mais com o Master, que é um cara super talentoso, e com a produção da HitMaker, que são brabos demais. Eles são meus amigos mas eu sempre falo que sou fã. O clipe também ficou super lindo, uma parada bem conceito, e com sensualidade.. eu acho que a galera pode se preparar para assistir um clipe bem diferente e com uma música bem dançante!” conta Bianca.

“Esse feat com a Bianca surgiu quando escutamos a música e sentimos que faltava uma mulher cantando também. Pensei na Bianca e ela super topou a ideia. Eu já tinha vontade de lançar um som com ela ha bastante tempo, sempre curti o trabalho dela e agora tivemos a oportunidade. Todos acreditamos muito nesse trabalho, eu, a Bianca, meu escritório, toda minha equipe.. Estamos nos preparando muito pra esse lançamento, muito focados e concentrados, colocando muita energia em todos os processos. Se Deus quiser vai ser hit e conquistar a galera.” fala Mc Master.

Faça o pre-save: https://ada.lnk.to/modoselvagem