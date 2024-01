MC Cabelinho: explosão musical na Rioarena com show de aniversário

No dia 26 de janeiro, a Barra da Tijuca será palco de um espetáculo único para celebrar os 28 anos do fenômeno do trap e funk, MC Cabelinho

No cenário efervescente da música brasileira, MC Cabelinho, nascido e criado na comunidade do Pavão-Pavãozinho-Cantagalo, se prepara para um marco em sua carreira. Celebrando seus 28 anos, o artista promete agitar a Rioarena, na Barra da Tijuca, em uma noite repleta de trap, funk e muita emoção.

Com uma trajetória de nove anos na cena musical, MC Cabelinho conquistou não apenas o Rio, mas o Brasil, acumulando mais de 100 músicas em seu repertório e uma legião de fãs fieis. Com hits como “Carta Aberta”, “X1”, “Essência de Cria” e “Outro Patamar”, o cantor traz uma fusão única de estilos que marcam sua guinada do funk para o trap.

O espetáculo, agendado para o dia 26 de janeiro de 2024, contará com participações especiais de MC Maneirinho, Caio Luccas e Bairro 13, prometendo uma noite inesquecível para os amantes da música urbana. Os ingressos já estão disponíveis no site da Ticket360, e a expectativa é de uma casa cheia, reunindo fãs de todas as partes da cidade.

MC Cabelinho, que alcançou a marca de mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e ostenta uma impressionante base de fãs com 11,7 milhões de seguidores no Instagram, representa o talento que emerge das comunidades cariocas para conquistar o Brasil. Do Pavão-Pavãozinho-Cantagalo para a Rioarena, prepare-se para uma noite de celebração, música e muita energia positiva. Garanta seu ingresso e faça parte desse momento único na história da música brasileira.

Serviço – MC Cabelinho & Convidados

Data: 26 de janeiro de 2024 (sexta-feira)

Local: Rioarena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno 3401, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Horário: 22h (abertura dos portões às 20h)

Ingressos: Ticket360

Classificação: 18 anos