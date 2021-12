Mayra Cardi abre o jogo e conta os abusos que sofreu durante sua vida

A empresária contou, em um podcast, que seu primeiro abuso sofrido foi aos quatro anos

A empresária e influenciadora digital Mayra Cardi participou do podcast “Jota Jota Podcast”, de Joel Jota, e revelou que sofreu diversos abusos sexuais em sua vida, com o primeiro sendo aos quatro anos, e aos sete, pelo seu professor de ginástica olímpica.

A empresária e influenciadora digital Mayra Cardi participou do podcast “Jota Jota Podcast”, de Joel Jota

“Meu primeiro abuso foi com quatro anos de idade. Eu tive alguns casos de abusos ao longo da minha vida. Depois tive com sete, com treze, tive um relacionamento no qual eu apanhei, fui parar em cativeiro, fui estuprada aos vinte e três anos, por um namorado. Os outros abusos foram por vizinhos, professor de ginastica olímpica, porque eu era uma esportista e peguei um trauma muito grande”, revelou.

Mayra contou que sempre falou muito pouco sobre o assunto, porque é um assunto desconfortável e porque não queria chegar aonde chegou por pena e piedade

Mayra contou que sempre falou muito pouco sobre o assunto, porque é um assunto desconfortável e porque não queria chegar aonde chegou por pena e piedade. “Eu queria ser batalhadora, guerreira mesmo, sabe? Agora que eu me sinto mais sólida, eu me sinto a vontade de contar para as pessoas que não foi fácil estar aqui hoje”, contou a Jota, que se emocionou com seus relatos.

“Resolvi falar, porque tem várias mulheres que passam por isso e não conseguem estar onde eu estou, porque travam (…) infelizmente é muito comum”, concluiu.