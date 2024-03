Mayara Carvalho transforma bolo em vestido para e vídeo chega a 2 milhões de views

Conhecida por transformar qualquer doce em um objeto realista, a confeiteira Mayara Carvalho impressionou seus seguidores ao criar um vestido feito de bolo para usar em uma ocasião para lá de especial. A invenção feita pela criadora de conteúdo foi para surpreender o marido e comemorar mais um ano do seu casamento. O vídeo publicado nas redes sociais da influenciadora atingiu quase 3 milhões de visualizações no Instagram.

“Quando eu digo que aqui tudo vira bolo, é disso que eu tô falando”, brinca Mayara Carvalho, revelando a verdadeira intenção de criar um look com doce: “Entrei no clima de comemoração pelos nossos 17 anos de casados”.

Mayara quis surpreender o marido para comemorar mais um ano de casamento

Créditos: Divulgação



Além de belos, os bolos criados por Mayara Carvalho são gostosos. Ela começou no ramo há 10 anos, depois de decidir trocar a pedagogia pelo universo da confeitaria. “Faço todos os tipos de bolo e, inclusive, é o maior sustento da minha família”, conta. Com tamanho sucesso, a criadora de conteúdo foi parar nos mais famosos programas de televisão do Brasil. Primeiro, no “Mais Você”, comandado por Ana Maria Braga. Na TV Globo, ela participou de uma ação junto com a marca de margarina Delícia. Além disso, também impressionou Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro com seu talento pelo “Hoje em Dia”, da Record TV.



“Gente, que coisa mais incrível, o realismo é demais”, exaltou Ana Hickmann sobre o trabalho da maranhense. “O melhor de tudo é você ter uma bolsa desejo, que a Mayara faz para você. Escolha o modelo que ela faz”, acrescentou Ticiane Pinheiro.



Para Mayara Carvalho, suas criações vão além de um doce. No final, o que importa para ela é a reação de quem vê e prova. “Pessoas que provam falam que não é só um objeto, mas que é gostoso, isso vai me alegrando de uma forma, que a cada dia tenho uma ideia mais louca do que a outra”, completa.