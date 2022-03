Mauricio Meirelles entrevista hacker que fala sobre invadir urna eletrônica

No bate papo com Maurício, Storm, como Wanderley é conhecido falou todos os segredos e como é o trabalho de um hacker

Wanderley Abreu Jr é o entrevista de Maurício Meirelles no quadro Achismos em seu canal do youtube. O empresário especialista em segurança da internet, ficou famoso por ter invadido o sistema da NASA aos 17 anos.



No bate papo com Maurício, Storm, como Wanderley é conhecido falou todos os segredos e como é o trabalho de um hacker. Ele também contou se é ou não possível realmente invadir o sistema de uma urna eletrônica:

“Não é ligado diretamente a internet na hora que você está votando. Mas você pode ligar um computador e hackear. Mas para que você vai hackear uma urna? Ou você hackeia o TSE e como essa urna faz as contagens e ou não faz o menor sentido você hackear uma urna e sim o sistema”.



Wanderley também falou sobre os perigos da rede 5G: “Fico muito preocupado com a entrada do 5g porque você pode hackear carro e até seu cérebro, sua percepção da realidade”.



Mais sobre Wanderley

Wanderley José de Abreu Junior (Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1978) é um empresário e ex-hacker brasileiro que invadiu a NASA aos 17 anos. Aos 20 anos, identificou mais de 200 pedófilos como parte da Operação Catedral-Rio, a primeira contra pedofilia online feita no Brasil. É mais conhecido no mundo hacker por seu nickname “Storm”. Após invadir a NASA, foi convidado a participar de um programa no Goddard Space Flight Center (GSFC) para mostrar o que fez. Trabalhou também no projeto Galileo, sistema de navegação da Agência Espacial Europeia, e no desenvolvimento de criptografia multinível para tropas da OTAN no Afeganistão.



Wanderley estudou Engenharia Mecatrônica e Sistemas da Informação na PUC-RIO e, recentemente, fez parte da equipe de comunicação do projeto Mars2020 da NASA, que pousou com sucesso o Rover Perseverance na superfície de Marte, em fevereiro de 2021.

Atualmente, Wanderley José é Diretor Executivo do Storm Group, empresa focada na inovação e criação de produtos para sistemas de alto desempenho.



Durante a pandemia da COVID-19, fundou o Mercado Gaia, iniciativa que ajuda no escoamento da safra de alimentos do Cinturão Verde Fluminense, atuando em comunidades do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense.

Em março de 2021, recebeu a Medalha Tiradentes, concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a pessoas que prestaram relevantes serviços à causa pública do estado. Em outubro de 2021, recebeu a Medalha Pedro Ernesto.



