Maurício Meirelles comemora 15 anos de carreira com show novo e participação da plateia

Por isso, seu novo show solo que estreia dia 05 de março, no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, às 23 horas, se chamará “MEUS ACHISMOS”.

Este é o quinto show solo de comédia de Maurício Meirelles: “Neste show tenho a premissa de achar e nunca ter certeza de nada. Assumo minha ignorância e dou aquela zoada em quem acha que tem condições de falar sobre tudo”.

“MEUS ACHISMOS” passa por muitos assuntos que são atuais na sociedade, mas o ponto de vista é o principal do espetáculo. O que vai surpreender o público não são os assuntos abordados e sim como Maurício Meirelles aborda os assuntos, especialmente seus conflitos com a modernidade e as diferenças entre gerações.

Ao final do show, Mauricio também convida a plateia para subir no palco e quebrar preconceitos, exatamente como seu quadro de sucesso no YouTube, assistido por mais de 100 milhões de espectadores.

O humorista comemora 15 anos de comédia e o sucesso de seu programa Achismo em seu canal de youtube, que segue batendo records e já conta com mais de 4 milhões de inscritos.

Maurício Meirelles já ganhou dois prêmios de melhor show de stand-up pelo “Prêmio Risadaria” e de melhor texto pelo “Prêmio do Humor”.

SERVIÇO:

Todos os sábados, 23h00 | Estreia: 05 de Março

Local: Teatro das Artes – Shopping Eldorado

Classificação: 16 anos

Duração: 80 minutos

Ingressos: De R$ 35 a R$ 80