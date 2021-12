Ao falar sobre Caxias do Sul (RS), vereador ressalta: “A beleza dela está mesmo no trabalho do seu povo”

Segundo o vereador, o que ele mais deseja para a cidade é que ela ganhe ainda mais liberdade e prosperidade.

Caxias do Sul, segunda maior cidade do Rio Grande do Sul em número de habitantes e em importância econômica, abriga ótima mão de obra qualificada e grandes indústrias. Com tradição de cultivo da uva e do vinho, a região ganhou status de polo metalmecânico do Brasil.

Segundo o vereador Maurício Marcon, o que ele mais deseja para a cidade é que ela ganhe ainda mais liberdade e prosperidade. Para que isso aconteça, o político diz ser necessário haver uma maior flexibilização de leis em relação ao ambiente de negócios em Caxias do Sul.

“A gente teve uma vitória importante esse ano de 2021, que foi o fim do monopólio do serviço funerário, que era uma chaga há mais de uma década”, ressalta Maurício.

Além das indústrias caxienses, que fabricam desde pequenas peças até ônibus e caminhões, a região tem destaque nos setores de comércio e serviços, sendo referência em toda a Serra Gaúcha.

Marcon conta, em entrevista, que um dos desejos para a sua cidade é que ela retome os tempos de outrora, onde as pessoas iam para lá em busca de oportunidades. O vereador acredita que isso pode ser possível com o desentrave de leis que barram o crescimento da cidade. Além disso, o político chama atenção para a questão da limpeza pública de Caxias do Sul que, segundo ele, precisa de melhorias urgentes.

A cidade nasceu da contribuição da cultura italiana e, depois, de outras culturas que, juntas, trazem a mistura que, para o vereador, é uma das belezas da região. Com quase 490 mil moradores, a cidade conta com pontos turísticos ímpares, como a Avenida Júlio de Castilhos, localizada na região central, e a Festa da Uva, que ocorre a cada dois anos, com intuito de celebrar a história, a cultura e a produção agroindustrial da cidade.

O vereador conta que Caxias do Sul é uma região basicamente industrial. Segundo Maurício, a beleza dela está mesmo é no trabalho do seu povo que constrói e mantém a cidade. “Esse povo que tornou um local inóspito ao desenvolvimento, por conta da serra, em um lugar tão desenvolvido como é hoje”, diz com orgulho Marcon.