Mauricio de Sousa Produções homenageia Mae Jemison, primeira mulher negra a ir ao espaço

No dia do Astronauta, “Turma da Mônica” prova que o céu não é limite para as Donas da Rua

Criado em 2016, o projeto “Donas da Rua”, da Mauricio de Sousa Produções, tem como um de seus objetivos trazer visibilidade às mulheres notáveis para que se tornem exemplo e conscientizem outras meninas e mulheres de que todas são capazes de marcar a história da humanidade. E para celebrar o Dia do Astronauta, o projeto consagrará a primeira mulher negra a ultrapassar a atmosfera do planeta Terra: Mae Jemison.

Representada pela personagem Milena, Mae Jemison entra para o hall de mulheres que se destacaram em sua carreira e marcaram a história da humanidade

Representada pela personagem Milena, Mae Jemison entra para o hall de mulheres que se destacaram em sua carreira e marcaram a história da humanidade. A doutora Mae Jemison nasceu em Decatur, Alabama, e foi criada em Chicago, Illinois. O interesse pela ciência começou cedo. Com o incentivo de seu tio, ela desenvolveu sua curiosidade sobre Astronomia, Antropologia e Arqueologia. Aos 16 anos ganhou uma bolsa de estudos para a Universidade de Stanford e se formou em Engenharia Química em 1977. Ela também recebeu seu diploma em Medicina da Universidade de Cornell em 1981.

Mae resolveu fazer cursos de engenharia e se candidatou ao programa de astronautas da NASA, sendo aceita como um dos 15 aprovados, entre 2.000 candidatos, em 1987. Ela completou seu treinamento em 1988 e serviu como especialista em missões no ônibus espacial Endeavour em 1992, sendo a primeira astronauta negra a se arriscar e ultrapassar as barreiras da atmosfera da Terra.

Criado em 2016, o projeto “Donas da Rua”, da Mauricio de Sousa Produções, tem como um de seus objetivos trazer visibilidade às mulheres notáveis para que se tornem exemplo e conscientizem outras meninas e mulheres de que todas são capazes de marcar a história da humanidade

Em 1993, ela fundou a Jemison Group Inc., sua empresa privada que visa pesquisar, desenvolver e implementar tecnologias avançadas adequadas ao contexto social, político, cultural e econômico do indivíduo, especialmente para o mundo em desenvolvimento. Ao unir seus interesses no espaço e na saúde, os projetos incluíram um sistema de telecomunicações baseado em satélite para melhorar a saúde na África Ocidental e consultoria na concepção e implementação de sistemas de geração de energia solar térmica para países em desenvolvimento.

E para celebrar o Dia do Astronauta, o projeto consagrará a primeira mulher negra a ultrapassar a atmosfera do planeta Terra: Mae Jemison.

“Por meio de homenagens que evidenciam conquistas de grandes mulheres buscamos incentivar outras meninas a seguirem seus sonhos e mostrar que é possível chegarem a todos os lugares que queiram, inclusive os que estão além do nosso planeta!”, destaca a executiva Mônica Sousa, criadora do projeto.

Mae e todas as outras homenageadas eternizadas com o visual das personagens icônicas do Bairro do Limoeiro podem ser conferidas no site: https://turmadamonica.uol.com.br/donasdarua/ddr-da-historia.php.