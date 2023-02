Maurício Alencar, especialista em marketing digital, desvenda os segredos das redes sociais dos participantes do BBB

Maurício conta como os perfis são administrados durante o programa para lidar com diversas situações internas no reality hoje

Enquanto os participantes seguem confinados no Big Brother Brasil (BBB), suas redes sociais publicam posts e vídeos, interagem com seguidores e fazem campanhas para evitar a eliminação. Já pensou como tudo isso funciona? Aliás, quem se responsabiliza por administrar a conta dos jogadores, já que eles não podem ter contato com ninguém que esteja fora da casa?

Maurício explica que nem todos os participantes podem contratar equipes profissionais e muitos acabam entregando a conta a amigos de confiança

As redes sociais dos brothers e das sisters são geridas por equipes compostas por profissionais ou por amigos que entraram no sonho de ganhar o tão sonhado prêmio, revela o influencer e especialista em marketing digital Maurício Alencar.

“Os participantes famosos e endinheirados contam com agências de comunicação para fazer o serviço. No entanto, a maioria dos jogadores entrega suas contas a amigos de confiança”, diz.

“É preciso adotar o sistema de turnos para acompanhar o programa”, detalha



Segundo Alencar, a decisão costuma ser tomada em cima da hora, poucos dias antes de o programa começar, até porque a produção não convoca os escolhidos com antecedência. Dessa forma, o processo é feito às pressas.

“Conforme avança no processo de seleção, o participante precisa deixar todo o aparato da manutenção das redes esquematizado”, afirma o especialista. “A emissora também quer isso, porque as plataformas digitais engajam o público e alavancam a audiência”, acrescenta.



Além disso, Alencar aponta que a gerência costuma ter um responsável, mas o serviço é executado por várias pessoas.

“É preciso adotar o sistema de turnos, porque alguém tem que assistir ao programa de madrugada, principalmente nos dias de festa. E a equipe precisa ser multitarefa, isto é, saber escrever, usar os recursos das plataformas digitais, editar vídeos e deixar o perfil atrativo para novos seguidores”, conta o influencer.

Por fim, o especialista aponta que a remuneração pelo serviço acontece após a saída do participante da casa, mas não de forma imediata.



“Se não ganhar nada lá dentro, a intenção é fazer projetos, comerciais e campanhas de publicidade aqui fora para ganhar dinheiro. Parte dessa renda é usada para pagar a equipe, a não ser que todo o trabalho seja feito na camaradagem mesmo. Isso vai de cada participante e sua equipe”, conclui.