Mathy Lemos é a responsável pela criação de programa da Multishow

“Like de Milhões” apresentado por Marcus Majella e Rafael Infante apresenta talentos da internet



Se você acompanha conteúdos de humor, certamente já conhece a icônica Mathy Lemos. A maranhense que mora em Cuiabá, Mato Grosso, é uma das inspirações para a criação do “Like de Milhões”, programa da Multishow comandado por Marcus Majella e Rafael Infante.

Mathy Lemos conta com mais de dois milhões de seguidores somente no Tik Tok (Foto: Reprodução/Rede Globo)

Com mais de dois milhões de seguidores somente no Tik Tok, ela é quem dá tom cômico para situações do dia a dia. Seu primeiro vídeo “viral” foi em 2020, no ápice da pandemia, ela passou a dublar e da noite para o dia ganhou cerca de 10 mil seguidores. De lá para cá, o fenômeno cresceu e passou a alcançar cada vez mais pessoas.

Por outro lado, a vida de Mathy foi cheia de percalços. Uma vez que teve de se descobrir uma mulher trans sozinha, enfrentando o preconceito e a aceitando-se como é. “Eu tive que me descobrir só”, enfatizou durante a entrevista à Majella e Infante.

Ela serviu de inspiração para a criação do programa “Like de Milhões” da Multishow (Foto: Reprodução/Rede Globo)

Mas, engana-se quem pensa que ela para por aí. Após dois anos criando conteúdo para redes sociais, atualmente ela vive a partir da comédia. Embora, tenha tentado ser blogueira anteriormente.

O penúltimo episódio do programa conta com a animação e a diversão dos três que em tom amistoso falam sobre os acontecimentos do dia a dia, como uma demissão, por exemplo.

Alegria e bom humor são marcas registradas de Mathy Lemos (Foto: Reprodução/Rede Globo)

Majella aproveitou ainda para destacar que o “Like de Milhões” foi criado a partir da figura da influenciadora. “A ideia toda desse programa surgiu por sua causa. A gente só está aqui hoje, porque você existe”, confessou emocionado.