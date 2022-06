Matheus & Kauan agitam o público em festas juninas pelo Brasil

Dupla sertaneja leva compositor Marquim Esteves para escrever músicas na estrada

Matheus & Kauan, uma das maiores duplas sertanejas do Brasil, é presença garantida nas principais festas juninas do Nordeste! Com agenda lotada, os irmãos cantarão seus principais sucessos e agitarão o público em dez apresentações confirmadas em quatro estados da região.

Os dois primeiros shows já foram realizados na última quinta-feira (23) nas cidades de Patos e Santa Luzia, na Paraíba. Nesta sexta (24), a dupla subirá ao palco do maior São João do Brasil, em Campina Grande!

Com agenda lotada, os irmãos cantarão seus principais sucessos e agitarão o público em dez apresentações confirmadas em quatro estados da região

Após a sequência para os fãs paraibanos, Matheus & Kauan irão para a Bahia, onde se apresentarão em Candeias e Conceição da Feira em 25 de junho. No dia seguinte, o palco será em Petrolina (PE). Alagoas receberá três shows da dupla: em Paripueira, no dia 27, e na capital, Maceió, nos dias 27 e 28.

Na festa de São Pedro, em 29 de junho, os irmãos voltarão a Pernambuco e cantarão para os fãs da cidade de Petrolândia. E eles não param! Durante a turnê, a dupla está acompanhada do compositor Marquim Esteves para escrever músicas na estrada.

Sucesso há mais de uma década, Matheus & Kauan emplacam hit atrás de hit e figuram nas principais paradas musicais do streaming

Confira o ranking:

Spotify Charts – Top 200 Brasil:

40. Matheus & Kauan – Gatilho (Ao Vivo)

85. Matheus & Kauan – Imagina A Sentada (Ao Vivo)

159. Matheus & Kauan – Expectativa x Realidade

Apple Music – Top 100 Brasil:

33. Matheus & Kauan – Expectativa x Realidade

61. Matheus & Kauan – Gatilho (Ao Vivo)

Deezer – Top 100 Brasil:

37. Matheus & Kauan – Gatilho (Ao Vivo)