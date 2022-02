Mateus Verdelho lança nova coleção de roupas, “Vintage Pack”

Os produtos remetem sua atual fase de vida mais conectada com a paternidade

Modelo, influenciador, empresário e diretor criativo, Mateus Verdelho já é um veterano no mercado da moda, atuando há mais de 15 anos no segmento. Desde 2016, comanda a “Hollywoodogz”, marca de roupas e acessórios em parceria com a Blanks Co., que é responsável pelo e-commerce da loja.



E para 2022, já anuncia novidades. Verdelho lança a coleção “Vintage Pack”, com elementos que remetem à família, bichos e elementos retrôs. Ele deu alguns detalhes do que podemos esperar das peças.

— Essa coleção já tinha umas coisas que eu queria soltar já tinha um tempo. Os cavalos, por exemplo, e as estátuas. Eu complementei com poltronas e com uma mesa de jantar vintage nas estampas.

Mateus explica que apesar de ter poucas peças, a escolha visual foi bastante especial, diante do momento que vive, junto com o filho, Filippo, e a chegada da filha mais nova, Domenica.



— Os cavalos remetem a família, pois estão sempre em coletivo. Acho que tem tudo a ver com o meu estado atual – completou.

A Hollywoodogz surgiu, inicialmente, como um projeto musical do influencer com o DJ Nedu Lopes. A marca de moda funcionava apenas como merchandising, mas graças ao sucesso de vendas, Mateus decidiu oficializar o negócio.

Verdelho atuou como modelo ao redor do mundo e, por isso, traz diversas referências adquiridas tanto nos desfiles e ensaios fotográficos, quanto à música e culturas de outros países

— Quando comecei, tinha uma loja de multimarcas. As vendas por lá aumentaram e, consequentemente, a procura. Com a abertura do e-commerce, junto com a Blanks Co, fiz o estoque e a distribuição disparou.

A influência do streetwear na moda é bem antiga. E desde que o estilo chegou às passarelas, o mundo fashion nunca mais foi o mesmo. No passado, Mateus Verdelho atuou como modelo ao redor do mundo e, por isso, traz diversas referências adquiridas tanto nos desfiles e ensaios fotográficos, quanto à música e culturas de outros países.