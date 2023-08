Mary Kay Revoluciona o Universo das Fragrâncias Masculinas com o Authentic Hero Bold

Descubra a nova fragrância que celebra a masculinidade autêntica e destemida, redefinindo os padrões de perfumaria para homens

No competitivo mundo das fragrâncias masculinas, Mary Kay mais uma vez se destaca ao lançar o Authentic Hero Bold™️, uma evolução poderosa da bem-sucedida linha Authentic Hero™️. Criada em colaboração com o renomado perfumista Jordi Fernàndez, da Givaudan, essa fragrância representa a autenticidade, força de caráter e mistério que definem o homem contemporâneo.

Mary Kay Lança Authentic Hero Bold™️ para Homens Destemidos!

Com base na família olfativa Amadeirada Aromática, o Authentic Hero Bold™️ inova desde suas notas de topo. O acorde Nitro Chá, inspirado na tendência do Nitro Tea, traz uma experiência sensorial única, com bolhas sedosas e frescor herbal. Sua nota de corpo é enriquecida pelo Cardamomo CO2 Abs India Orpur®️, adicionando um toque apimentado. O fundo é uma sinfonia sofisticada de tabaco amadeirado e patchouli, exalando um aroma doce e defumado.

O renomado perfumista Jordi Fernàndez, da Givaudan

O lançamento se une à família Authentic Hero™️, que celebra a diversidade da masculinidade. O Authentic Hero™️ Deo Colônia oferece uma experiência amadeirada com notas de Maçã Verde e Flor-de-Laranjeira, enquanto o Authentic Hero Style™️ traz frescor cítrico e Capim Santo da China.

Com o Dia dos Pais se aproximando, a Mary Kay torna a escolha de presente mais fácil do que nunca. A linha Authentic Hero™️ é um reflexo das várias facetas paternas. Para os pais sensíveis e emocionais, o Authentic Hero™️ Deo Colônia é uma escolha perfeita. Já os pais corajosos e carismáticos encontrarão sua essência no Authentic Hero Style™️.

Mas é o Authentic Hero Bold™️ que chama a atenção dos pais autênticos, intensos e objetivos. Essa nova fragrância personifica a masculinidade 3.0, representando aqueles que abraçam sua força interior e trilham seu próprio caminho. Uma verdadeira ode à autenticidade masculina.

Em resumo, o lançamento do Authentic Hero Bold™️ pela Mary Kay redefine o mercado de fragrâncias masculinas, trazendo uma nova dimensão de autenticidade, força e mistério. Um convite para os homens abraçarem sua verdadeira essência e celebrarem sua individualidade através de uma fragrância magnética e inovadora.