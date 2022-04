Martinho da Vila lança novo livro na Livraria da Travessa, dia 19/4, às 19h – Rio de Janeiro

Uma oportunidade única de conhecer o escritor, pegar um autógrafo e ter uma noite especial.

Martinho da Vila lança seu novo livro: “Contos sensuais e algo mais”, pela Editora Patuá, no próximo dia 19/4, às 19h, com bate-papo e Sessão de Autógrafos na Livraria da Travessa do Shopping Leblon.

Uma oportunidade única de conhecer o escritor, pegar um autógrafo e ter uma noite especial.

Martinho vai bater um papo com Tom Farias (jornalista, escritor, crítico literário e biógrafo, publicou Carolina: uma biografia, Ed. Male) e Eduardo Lacerda (editor da Editora Patuá) e depois autografar os livros.

Uma oportunidade única de conhecer o escritor, pegar um autógrafo e ter uma noite especial.

Sobre o livro, nas palavras de Tom Farias: “Martinho da Vila, esse brasileiro genial, volta a se superar. Seu mais novo livro, “Contos sensuais & algo mais” é a mais viva constatação do que estou falando. Concebido, em parte, durante a pandemia, nele o nosso conhecido artista da música popular brasileira, mostra o quanto é versátil, engenhoso e criativo. Com sua mente literalmente fabulosa, tece tramas e dramas, construindo enredos que, tenho certeza, vão encantar e “seduzir” muito o seu leitor, sobretudo os que já o conhecem das muitas obras por ele publicadas. Dono de extensa bagagem literária, incluindo romances, crônicas e livros infantis, com muitas histórias que perpassam o mundo do samba, que lhe é bem familiar, Martinho é sempre inovador e bastante atual, para dizer dele o mínimo. “Contos sensuais & algo mais” torna-se uma aventura imperdível. Quem deixar de ler Martinho, ou é ruim da cabeça, ou não saber sambar.”

Martinho vai bater um papo com Tom Farias e Eduardo Lacerda, logo depois autografar os livros.

LIVRARIA DA TRAVESSA – Shopping Leblon

Av. Afrânio de Melo Franco, 290

Store 205 A – Leblon

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rio de Janeiro – RJ

CEP: 22430-060