Marthina Brandt ensina a usar peças de alfaiataria: “elegância e personalidade”

A modelo também contou porquê optou por looks com alfaiataria durante o seu reinado no Miss Brasil.

Seja para trabalhar ou ir a um jantar, peças de alfaiataria nunca saem de moda, elas transmitem elegância e são super confortáveis, looks com esse tipo de caimento são coringas para as mais diversas ocasiões e a prova viva disso é a modelo Marthina Brandt. Fã assumida da alfaiataria, ela conta um pouco sobre como as mulheres incorporaram esse estilo nas últimas décadas e também explica como sair do comum na hora de montar o look:

Fã assumida da alfaiataria, ela conta um pouco sobre como as mulheres incorporaram esse estilo nas últimas décadas e também explica como sair do comum na hora de montar o look

“A alfaiataria se tornou mais comum para as mulher depois da segunda guerra mundial e da revolução industrial. A alfaiataria permite um conforto maior para as mulheres, sem falar que é muito estiloso. Muitas pessoas pensam na alfaiataria como calça e blazer. Mas temos várias versões. Podem ser Blaser e sai ou até mesmo um vestido curto. A alfaiataria se reinventou, assim como nós!” Comenta.

Tudo o que vestimos transmite uma mensagem e um sentimento, para Marthina os looks com alfaiataria passam sofisticação e também muita personalidade, são aliados da mulher que deseja se sentir mais poderosa:

“A alfaiataria transmite elegância e refinamento sem sombra de dúvidas. Mas em termos de personalidade me transmite algo firme. Uma mulher que se sente confortável com esse estilo, com certeza sabe o que quer. É uma mulher determinada. Acho que o próprio corte da roupa fala por si só: pessoas mais alinhadas!” Explica Marthina.

E para quem começou a incorporar peças de alfaiataria no guarda-roupa, Marthina dá dicas de como usar terninho de alfaiataria e em quais ocasiões as mulheres podem apostar nesse estilo.

Durante o seu reinado no miss Brasil em 2015, a modelo apostou na alfaiataria em vários momentos, ela explica o porquê optou por essas peças:

“Escolhi a alfaiataria por vários motivos. Um deles era o condicionamento

de que a Miss é aquela mulher de vestido, faixa e coroa. Acho que isso não cabe mais em 90% dos compromissos de uma Miss na atualidade. Afinal, ela é uma mulher que representa todas as outras. E as mulheres reais estão na luta todos os dias. Pegando ônibus, cuidando do filhos, fazendo reuniões. Eu me sinto muito mais eu com um terno do que com um vestido todo pomposo. Eu quis trazer a minha personalidade pra essa fase da minha vida e não me adequar a algo que era comum.” Conta

Tudo o que vestimos transmite uma mensagem e um sentimento, para Marthina os looks com alfaiataria passam sofisticação e também muita personalidade, são aliados da mulher que deseja se sentir mais poderosa

E para quem começou a incorporar peças de alfaiataria no guarda-roupa, Marthina dá dicas de como usar terninho de alfaiataria e em quais ocasiões as mulheres podem apostar nesse estilo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Pode ser usado literalmente em todas as ocasiões. Se você usar em casa uma calça e uma camisa com chinelinho, você está confortável. Se quiser usar para passear durante o dia no final de semana é só colocar um tênis descolado e o blazer. Se for a algum evento use as mesmas peças mas troque o tênis por um salto e uma bolsa mais pesada. Desconheço qualquer ambiente que não combine com alfaiataria.” Conclui.