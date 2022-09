Marquês de Sapucaí no Rio terá Carnaval de Salvador com trio elétrico de Bell Marques pela primeira vez na história

Na véspera do Feriado Nacional, 11 de outubro, a festa terá pré e pós desfile com mega palco aos pés do icônico Arcos da Apoteose, com duas opções de ingressos, pista e backstage open bar

Quem um dia iria imaginar viver o Carnaval de Salvador na Marquês de Sapucaí, tradicional ponto do samba carioca. Pela primeira vez na história, o baiano Bell Marques fará um verdadeiro show em cima do trio na passarela do samba, no dia 11 de outubro.

Bel Marques promete levar a alegria e empolgação do Carnaval de Salvador para o Rio de Janeiro



Se você nunca desfilou pelas escolas de samba, poderá sentir o gostinho de atravessar os 700m da Marquês de Sapucaí, com calma e curtindo cada segundo. Na véspera do Feriado Nacional, os convidados dos quatro cantos do Brasil, entrarão no clima bloco night até o dia amanhecer.



Antes do Bell, na concentração, o Samba de Santa Clara e DJ Rafa M aquecem os motores, seguido do WC NO BEAT, um dos poucos a se apresentarem nos dois festivais, Lollapalooza e Rock in Rio. O evento terá after party com o time do Camarote Allegria no comando.



Para os foliões haverá duas opções de ingresso: Pista ou Backstage Open Bar – acesso privilegiado ao mega palco para atrações pré e pós-show, aos pés do Arco da Apoteose, com serviço de bebida premium liberada e livre acesso à pista.

Vai ter Marques na Marquês na véspera do feriado!



A entrada do evento será pela Praça da Apoteose. O bloco inicia dali e vai até o outro lado. Passando por diversas experiências, pontos de conforto, bares e surpresas ao longo do caminho.

SERVIÇO:

Data: Ter.11.Out – (Véspera de Feriado)

Horário: 21h

Local: Marquês de Sapucaí – Entrada pela Praça da Apoteose.

Ingressos Pista: R$120 (sujeito a mudança de lote sem aviso prévio).

Ingressos Backstage Open Bar:

Feminino : 290 (sujeito a mudança de lote sem aviso prévio).

Masculino : 390 (sujeito a mudança de lote sem aviso prévio).

Vendas de ingressos