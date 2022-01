Marlon Barreto pode ganhar espaço em programa de TV

“O principal desafio será aproximar o público de um tema que ainda é restrito a uma pequena parcela da população”, disse o especialista financeiro sem esconder a alegria e certa ansiedade

Marlon Barreto é um dos nomes de destaque quando o assunto é organização das finanças. E, graças ao seu jeito descomplicado de explicar e dar dicas de investimento na Bolsa de Valores, o rapaz está a um passo de comandar um quadro sobre como ter mais autonomia com os próprios recursos.

As primeiras sondagens já aconteceram, e ele deve gravar o piloto nos próximos dias. “Não dou detalhes do projeto, porque tudo ainda é segredo”, justificou Barreto ao ser questionado pela reportagem.

Essa, no entanto, não é a única novidade na sua vida, não. Ao comemorar a nova idade, o day trader resolveu presentear a mãe com um carro zero quilômetro. O modelo? Um Hyundai HB20 preto, que era um dos desejos antigos dela.

“Não é sobre ter dinheiro; é sobre realizar objetivos; é deixar quem amamos bem. E esse era o meu sonho também”, afirmou

“Quando cantaram parabéns para mim, fui lá e falei que queria fazer uma surpresa para ela”, começou dizendo. Logo na sequência, pontuou: “Não é sobre ter dinheiro; é sobre realizar objetivos; é deixar quem amamos bem. E esse era o meu sonho também”, afirmou.