Marketing e RH: Fabiano de Abreu Agrela, CEO da MF Press Global, participa de palestra, em Portugal sobre o tema

O neurocientista e jornalista é convidado de importante evento em Coimbra

Pouco é falado, mas existe uma forte relação entre os Recursos Humanos (RH), a mídia social e a imprensa. É sobre esse tema que o neurocientista, jornalista e CEO da MF Press Global, Fabiano de Abreu Agrela, vai abordar durante sua palestra hoje (20) no evento APG People Hub, em Coimbra.

Fabiano Abreu integra time de importantes palestrantes para falar de neuromarketing

De acordo com o CEO, ele vai falar quais são as estratégias para uma empresa conseguir buscar bons profissionais não apenas com base em sua rede social, mas sim com uma análise completa de perfil. “Será com base no neuromarketing, em que vou explicar sobre como se pode analisar através da rede social um profissional”, contextualizou..

Segundo Fabiano, o uso de componentes do neuromarketing podem auxiliar um RH para análise do candidato através da sua rede social. “Hoje em dia as pessoas estão mais expostas e há estratégias para melhores filtros do que seria o perfil ideal de candidato para o cargo.”, aponta.

Neurocientista e jornalista, Fabiano Abreu, participa de evento em Portugal

O neurocientista ainda vai explicar como se formata um personagem com base no 360 que utiliza. “Nesse 360 abordo a gestão acadêmica, imagem na rede social, com selo de credibilidade através das matérias na imprensa. Mesmo com o crescimento das redes sociais, a imprensa tornou-se crucial para diferenciar os usuários dos que se destacam e dos que apenas tem seguidores. Ter seguidor pode se conquistar fazendo comédia, mas ter matéria só se consegue com credibilidade”, conclui.