Marketing Digital na América Latina: Kell Ferreti frisa a importância desse investimento

Saiba os motivos para não ignorar estratégias digitais no seu negócio, segundo o especialista

O que influencers, personalidades e empresas têm em comum? Quando se trata de internet, é difícil até dizer o que os diferencia. Isso porque, seja uma celebridade, seja uma organização, todos se renderam ao marketing digital no ambiente virtual.

Especialista em Marketing Digital, Kell Ferreti ressalta a importância de investir nas redes sociais de forma estratégica

A febre por engajar e se destacar nas plataformas digitais é tão grande que, no ano passado, 70% das empresas na América Latina aumentaram os investimentos em marketing digital. Além disso, o marketing aplicado às atividades na internet já responde por 60% de todo o investimento da área de publicidade e propaganda.

Os dados são do estudo “Marketing Digital na América Latina”, uma parceria da NTT Data e da MIT Technology Review, revista do Instituto de Tecnologia de Massachusetts.



“Esses números parecem altos, mas a tendência ainda é de crescimento”, afirma Kell Ferreti, especialista em marketing digital e estratégias de negócio. “Nos próximos anos, 85% de todos os investimentos em atividades de marketing devem ser direcionados ao mundo digital”, acrescenta.

“Não existe empresa bem- sucedida que não esteja nas plataformas digitais”, afirma o especialistas



Ferreti, que já liderou processos de digitalização em grandes empresas, salienta que, no últimos três anos, houve um salto significativo no número de negócios que desenvolvem estratégias de comunicação para o ambiente virtual.

“Antes da pandemia, nem metade das empresas tinham presença digital. No máximo, era possível achar endereço e telefone na pesquisa do Google. Agora, a realidade é outra. Cerca de 90% dos negócios têm operações digitais”, pontua. “E qualquer empresa que seja fundada hoje já nasce digital, mesmo que o foco seja a loja ou o escritório físico”, complementa.



O especialista aponta que, apesar de a América Latina não ser a região que lidera os investimentos em tecnologia, os cidadãos do continente estão entre os mais assíduos usuários de internet no mundo, o que reforça a necessidade de presença digital dos negócios.



“Sobretudo no Brasil, as pessoas passam muito tempo usando smartphones. O percentual é o maior de todas as Américas. Por isso, as empresas precisam elaborar estratégias online capazes de atrair clientes”, recomenda.

Por fim, Ferrati ressalta que o marketing digital se tornou, na atualidade, a principal ferramenta do mundo dos negócios.

“Não existe mais empresa bem-sucedida que não esteja nas plataformas digitais. Ignorar as potencialidades do marketing digital é como se fosse pôr todo mundo para trabalhar sem abrir a loja. Ou seja, assim, além de desperdiçar esforços, os clientes não entram nunca”, afirma o especialista.