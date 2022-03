Marissol Savagin revela as tendências que prometem ser hit segundo as coleções internacionais

Minissaia, transparência, franjas, lantejoulas e color block estão entre os pontos altos listados pela modelo

De color block e minissaias a looks com transparência e recortes, a modelo e fashionista Marissol Savagin revela as principais tendências de moda de acordo com os desfiles internacionais.

“A estética dos anos 2000 mais uma vez estará presente nas peças, como as minissaias e cintura baixa. Roupas com transparência, franjas e lantejoulas também estarão super em alta, além do corte cut out, que mostra que veio para ficar. O combo vestido com calça também será um dos hits do momento, além de roupas de crochê, estampas animal print e de flores”.

A ex-Miss São Paulo e colecionadora de títulos em concursos de beleza, conta que a estação vem forte com as cores vibrantes (Crédito: Alfonso Ramza)

A ex-Miss São Paulo e colecionadora de títulos em concursos de beleza, conta que a estação vem forte com as cores vibrantes: “Os looks em color block são uma das tendências chave desta temporada. Vamos ter muitas peças em amarelo, laranja. O rosa, em todas as suas gamas, vai ser um dos queridinhos. Um prato cheio para quem é apaixonado por cores. Porém, se você segue o estilo mais ‘discreto’, é só combinar peças com cores clássicas e combiná-las com as cores tendência. Será um sucesso”.

A fashionista ressalta que antes de seguir as tendências, o mais importante é que as pessoas se sintam bem com as peças escolhidas, respeitando seu bem-estar e estilo próprio: “Vestir-se bem é seguir seu gosto pessoal e conhecer bem o seu corpo e o que te valoriza. Nem tudo que está em alta é do nosso gosto. Manter o equilíbrio entre os dois é desafiador, sem dúvidas, principalmente para quem, no mercado da moda, não aceita virar uma ‘fast fashion’. Respeito a si próprio acima de tudo”.

A fashionista ressalta que antes de seguir as tendências, o mais importante é que as pessoas se sintam bem com as peças escolhidas, respeitando seu bem-estar e estilo próprio (Crédito: Alfonso Ramza)

Confira mais detalhes das tendências da moda para o outono:

Blazer oversize e jaquetas

A modelagem oversized continua e inclusive foi destaque nas semanas de moda pelo mundo. Ela estará presente em peças como blazer, jaquetas e casacos.

Minissaia

Depois das saias compridas terem sido tendência durante muito tempo, este ano a minissaia passa a estar presente em vários looks. Do clássico ao mais ousado.

Brilhos, Franjas e Lantejoulas

Os brilhos não estarão presentes apenas nas joias, mas também nas roupas. Peças de lantejoulas vão ser populares em todas as cores. As franjas também estão de volta e vamos poder encontrá-las em casacos, vestidos, saias e tops.

Transparência

As transparências estão voltando com tudo, inclusive, estiveram em peso nas passarelas do Paris Fashion Week. Representa este desejo de liberdade e ousadia, que tem marcado bastante o comportamento dos consumidores de moda.

Cut out

Os recortes nas roupas estiveram em peso nos desfiles do Milão Fashion Week e tudo indica que essa pegada descolada e ousada veio pra ficar. O cut out vem em formas vazadas, deixando parte da pele à mostra e aparecem em peças variadas como vestidos, blusas e macacões.