Mário de Andrade é homenageado em exposição de biblioteca icônica da Alemanha

A mostra “As edições de Macunaíma” acontece a partir do dia 10 de maio

Os trabalhos de Mário de Andrade são um verdadeiro marco para leitura brasileira, mas “Macunaím” foi um espetáculo a parte, em que o próprio autor considerava o livro como sua obra-prima. A partir desta terça-feira, 10, uma mostra chamada “As edições de Macunaíma” acontecerá em uma biblioteca de Berlim, na Alemanha, em homenagem ao brasileiro.

Além do Instituto Ibero-americano, o evento de homenagem “100 Anos da Semana de Arte Moderna – A entrada do Brasil na Modernidade” conta com a cooperação da Embaixada do Brasil na Alemanha



“Macunaím” foi publicado em 1928 e conta a história de um herói índio que dá o nome à obra. Com um personagem complexo e uma narrativa que prende o leitor, o livro foi e continua sendo um sucesso. A mostra contará com a edição da FTD Educação, lançada em 2016, e várias outras em línguas diferentes, além de ilustrações de Mariana Zanetti.

“Esta exposição representa uma confirmação do meu esforço ao ilustrar Macunaíma, de que as ilustrações transmitissem alguma verdade sobre o livro”, destaca Mariana Zanetti (Fotos: Mariana e Dra. Ute Hermanns)



“Escolhi as ilustrações da Mariana pela captação de um desenvolvimento do desenho popular, pela matriz da xilogravura, que combina com a matriz indígena dos Ticunas. As ilustrações trazem curiosidade para o texto, sobretudo para os jovens, e incentivam a leitura desse clássico da literatura brasileira que tem tantas facetas”, explica a brasilianista e curadora da exposição Dra. Ute Hermanns.

Detalhes da mostra com ilustração de Mariana Zanetti, edições do livro Macunaíma e objetos (Imagens: Kristin Wolter)



O projeto de homenagem à Mário de Andrade e à obra que se tornou símbolo do Modernismo Brasileiro é também uma celebração do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. A mostra ficará disponível para os visitantes da biblioteca do Instituto Ibero-americano, um espaço icônico e ponto turístico obrigatório da capita alemã.