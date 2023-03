Marina Ruy Barbosa e Bruna Lombardi curtem show de Marisa Monte juntas em Trancoso

As atrizes participaram do show de encerramento do festival Música em Trancoso, cidade ao Sul da Bahia

No último sábado (18), as atrizes Marina Ruy Barbosa e Bruna Lombardi, curtiram juntas o show de encerramento da cantora Marisa Monte, no festival “Música em Trancoso”, no Teatro L’Occitane, em Trancoso, na Bahia.

Marina registrando momentos do show de Marisa Monte

Após quatro anos de intervalo devido a pandemia, o festival “Música em Trancoso” voltou em um novo formato, valorizando a cultura e a música brasileira, produzido pelo próprio Teatro L’Occitane e realizado através de seu braço filantrópico, o Instituto Terravista.

Marisa Monte Marina curtindo o show da Marisa Monte

As embaixadoras da marca, Marina Ruy Barbosa e Bruna Lombardi, que são comprometidas com causas socioambientais, prestigiaram o evento, dando maior visibilidade à cultura brasileira.

“Trancoso ficou ainda mais especial com o show da minha musa master @marisamonte. Obrigada @loccitane_br, amei conhecer o [email protected], muito especial… me chama sempre (nunca pedi nada)!” declarou Marina em sua rede social.



O Teatro L’Occitane foi idealizado com o propósito de colaborar com o desenvolvimento sociocultural e a economia local, gerando eventos capazes de expandir o calendário turístico tradicional de Trancoso.

Erguido em meio às falésias e a mata atlântica, em uma área total de mais de 6.000 m² construídos, o Teatro L’Occitane foi projetado pelo luxemburguês François Valentiny, renomado arquiteto e também idealizador do teatro, e é considerado uma obra de arte a céu aberto, com uma arquitetura que se funde à natureza e que seduz tanto pela beleza quanto pela funcionalidade de suas dependências.