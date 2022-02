Marília Mendonça é a artista mais ouvida em janeiro na Deezer

Top 5 é dominado pelos sertanejos, que depois abre espaço para pisadinha, rap e forró

O ano de 2022 acabou de começar e o povo brasileiro segue provando que não importa quanto tempo passe, ela sempre vai fazer falta. Segundo levantamento realizado pela Deezer, Marília Mendonça foi a artista mais ouvida na plataforma durante o mês de janeiro, emplacando também seu álbum “Patroas 35%” como o mais reproduzido no Brasil.

Dentre os demais artistas com maior número de streaming, são os sertanejos que dominam o ranking. Logo após nossa eterna rainha, vem as duplas Maiara & Maraísa e Henrique & Juliano, que conquistaram o público com o hit “Arranhão”, sendo a quinta música mais ouvida na Deezer no mês. A lista segue com mais dois representantes do gênero para fechar esse top 5 da sofrência. Ocupando a quarta posição está o mineiro, Gusttavo Lima, seguido pela consagrada dupla Jorge & Mateus.



Na sequência, mudando um pouco os gêneros, o piseiro mostra que está conquistando cada vez mais o público. Na sexta posição está os Barões da Pisadinha, seguido pelo responsável da música mais ouvida na plataforma em janeiro, o rapper Xamã, que com seu sucesso “Malvadão 3” conseguiu desbancar a patroa e seu hit “Esqueça-me se for capaz”, que ficou em segundo lugar.

Continuando com a lista, na oitava posição está Marcynho Sensação, seguido por mais um nome do sertanejo, Zé Neto & Cristiano, que também emplacou seu álbum “Chaaama”, lançado em 2021, em oitavo lugar entre os mais ouvido no mês de janeiro na Deezer. Para fechar o Top 10, um nome que chegou com tudo em 2021 e segue mostrando que conquistou um lugar no coração dos brasileiros, João Gomes.



Confira os 10 artistas mais ouvidos em janeiro na Deezer Brasil:

Marília Mendonça Maiara & Maraisa Henrique & Juliano Gusttavo Lima Jorge & Mateus Os Barões da Pisadinha Xamã Marcynho Sensação Zé Neto & Cristiano João Gomes

Confira as 10 músicas mais ouvidas em janeiro na Deezer Brasil:

