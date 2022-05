Mariana Ximenes, Mari Gonzalez e Sabrina Paiva esbanjam beleza em evento da Wella professionals

As celebridades deram um show com seus novos visuais e falaram das novidades assinadas por Romeu Felipe, embaixador da marca

O Winter Win, evento da marca Wella Professionals, agitou o mercado da beleza em São Paulo com sua primeira edição. Transmitido em libras ao vivo para todo o Brasil, na última quinta (2), contou com desfiles, lançamento de coleções, shows e reuniu cabeleireiros de todo país, para conferir os lançamentos e tendências de beleza que vão ditar a próxima estação.

O evento reuniu mais 300 pessoas em seu formato presencial, e quem estava na Casa Petra em São Paulo, pode acompanhar muitas surpresas. Entre elas, a revelação das transformações de Mariana Ximenes, Mari Gonzalez e Sabrina Paiva feitas com as novas nuances da linha Color Touch por Romeu Felipe.

São três novas tonalidades de edição limitada com fundos quentes: Color Touch 8/35 (dourado caju/rich naturals), Color Touch 9/75 (marrom caju/deep browns) e Color Touch 10/34 (dourado vermelho/vibrant reds). “Tentei trazer as características de cada nuance nas transformações, mas claro, realçando a beleza de cada uma delas. Na Mariana utilizei 10/34 – Loiro Super Claro Dourado Vermelho, já na Sabrina 8/35 – Loiro Claro Dourado Caju e na Mari 9/75 – Loiro Claríssimo Marrom Caju”, revela Romeu Felipe.

O Winter Win, evento da marca Wella Professionals, agitou o mercado da beleza em São Paulo com sua primeira edição



A atriz, Mariana Ximenes, vibrou com a transformação “Por ser atriz há muitos anos e já ter feito muitas mudanças no meu cabelo, fazer uma transformação com o Romeu que cuida tão bem da saúde dos fios, é extremamente importante” destaca.

a revelação das transformações de Mariana Ximenes, Mari Gonzalez e Sabrina Paiva feitas com as novas nuances da linha Color Touch por Romeu Felipe



A influenciadora digital e ex-bbb Mari Gonzalez entrou para o time das loiras e demonstrou confiança com seu novo visual “Confio de olhos fechados nos produtos da Wella Pro e no Romeu, que é um profissional tão renomado e que eu já tive a oportunidade de fazer meu cabelo com ele antes e tinha certeza de que dessa vez não seria diferente. Estou completamente apaixonada por essa nova cor, decidi me jogar no loiro e ficou ainda melhor do que pensei que ficaria”, revela.

A influenciadora digital e ex-bbb Mari Gonzalez entrou para o time das loiras e demonstrou confiança com seu novo visual

Criado para compartilhar conhecimento, criatividade e entusiasmo dentro da comunidade de cabeleireiros, o Winter Win deve ter sua próxima edição no segundo semestre para revelar tendências em cuidados e cores que serão desejados para o verão de 2023.