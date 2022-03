Mariana Ferrão promove segunda edição da roda de conversa sobre a Síndrome de Burnout

A primeira edição contou com mais de 500 inscritos

Segundo levantamento da B2P, consultoria especializada no acompanhamento e gestão de funcionários afastados por razões médicas, entre março de 2020 e março de 2021, os transtornos mentais causaram mais afastamentos no trabalho do que a Covid-19. Infelizmente, essa é uma realidade crescente dentro e fora do mundo corporativo.

A primeira edição da Roda de Burnout contou com mais de 500 inscritos e comprovou que as redes de apoio exercem um papel vital, sobretudo em um país como o Brasil, que carrega o segundo lugar na lista de países com o maior número de pessoas afetadas pela Síndrome de Burnout, de acordo com a Associação Internacional de Gestão do Estresse (International Stress Management Association) e

concentra realidades tão diversas, onde a possibilidade de buscar ajuda médica célere é um privilégio.

Por isso, a criação de espaços de escuta, dentro e fora das empresas, para dar voz para a angústia e onde a dor possa ser acolhida, legitimada e transformada é fundamental.

A Síndrome, que desde janeiro é considerada doença pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e que pode ser facilmente confundida com ansiedade e depressão, já afeta mais de 33 milhões de brasileiros.

“A discussão sobre saúde mental evoluiu muito nos últimos anos, mas o estigma social ainda é um importante obstáculo para a recuperação e reabilitação de pessoas que sofrem com esse tipo de transtorno. Por isso, acolher e legitimar essa dor é urgente.”, ressalta Mariana Ferrão.

Mariana criou a Roda de Burnout, um evento online e gratuito, no qual os participantes podem desabafar em um ambiente acolhedor e seguro, além de encontrar informações sobre a doença (Imagem: iStock)



Diante deste triste cenário e levando em conta a importância das redes de apoio, a Soul.Me, empresa especializada em bem-estar, qualidade de vida e desenvolvimento humano fundada pela jornalista Mariana Ferrão, criou a Roda de Burnout, um evento online e gratuito, no qual os participantes podem desabafar em um ambiente acolhedor e seguro, além de encontrar informações sobre a doença.

“Vi a oportunidade de participar da roda de burnout da Soul.Me e entender um pouco mais sobre esse distúrbio e o que senti no passado. As colocações dos profissionais que ali estavam e a partilha dos participantes reforçou o que acredito hoje: é num espaço de amor e respeito que tudo se dá um jeito. E assim foi a roda que fizemos com a Soul.Me”, relatou um participante da primeira edição.

O encontro será mediado por Mariana e reunirá profissionais da área da saúde, como a psicóloga Cinthia Alves, os médicos Henrique Rego, Silvia Martins e Fábio Martins Fonseca e a especialista em mindfulness Thais Requito.