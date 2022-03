Mariana Ferrão promove ‘Retiro Urbano’ no próximo sábado, dia 12

Evento convida os participantes a se conectarem a sua verdadeira natureza e inclui experiências sensoriais e música

O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Antes da pandemia, já eram quase 19 milhões de brasileiros convivendo com ansiedade e depressão, segundo dados da OMS.

Além disso, estudos indicam que nos grandes centros a qualidade de vida tende a piorar e o risco de se desenvolver uma doença mental como ansiedade, depressão e burnout aumenta com o nível de urbanização. O ritmo acelerado, o aumento do ciclo de luz, as poucas horas de sono e a exposição à violência são alguns fatores que justificam esse fenômeno, segundo especialistas.

Pensando nisso, a Soul.Me, empresa especializada em bem-estar, qualidade de vida e desenvolvimento humano fundada pela jornalista Mariana Ferrão, promove no próximo sábado, dia 12, o Retiro Urbano, um encontro presencial no qual os participantes poderão relaxar e se conectar com a sua verdadeira natureza, por meio de experiências sensoriais e música.

“Na correria do dia a dia nos esquecemos de nós mesmos. Recebemos tantos estímulos externos que perdemos a escuta interior. Sem ouvir as nossas próprias demandas, a vida vai ficando opaca. Este é um convite para entrarmos em contato com as forças ancestrais que habitam cada um de nós e nos aproximam da nossa verdadeira essência, mais criativa e consciente da nossa missão no mundo”, explica Mariana Ferrão.

O encontro acontece na Casa Teté, em São Paulo, das 9h às 12h, e contará com o médico Henrique Rego, o músico Felipe Ispério, a psicóloga Fernanda Ferraz Figueiredo, idealizadora da marca Ecoar Amor, a guardiã do cacau, ativista da alma e executiva, Carla Barrichello e o professor Ivan Nisida, fundador da Torii, escola de escrita criativa. A programação inclui meditações, dança, cantoria, experiências sensoriais e exercícios de prática corporal. As vagas são limitadas e os interessados podem se inscrever no site do evento, com inscrições a partir de R$200,00.

Serviço

Retiro Urbano da Soul.Me

Data: 12 de março (sábado)

Horário: 9h às 12h

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/retiro-urbano-soul-me-com-mariana-ferrao/1492323

Ingressos: de R$ 200,00 a R$ 330,00 reais

Local: Casa Teté – Rua João Álvares Soares, 229, Campo Belo (São Paulo, SP)