Maria Rita faz apresentação no projeto Samba da Maria com convidados

Apresentação acontece no Novo Anhangabaú. no dia 18 de março, em São Paulo e homenageia grandes nomes do samba

No dia 18 de março, o Samba da Maria vai animar o Novo Anhangabaú, polo de cultura e entretenimento na cidade de São Paulo. O Portão abrirá as 12h e a apresentação acontecerá a partir das 14h. O palco será no formato 360º e Maria Rita terá a participação de grandes convidados. Os ingressos custam a partir de R$ 50,00 (meia entrada) e podem ser adquiridos pelo site Fever Up. Maria Rita apresentará alguns de seus sucessos como “Tá Perdoado”, “Maltratar Não é Direito” e “Num Corpo Só” Maria Rita apresentará alguns de seus sucessos como “Tá Perdoado”, “Maltratar Não é Direito” e “Num Corpo Só”, além de canções de grandes artistas brasileiros como Beth Carvalho, Jorge Aragão, Clara Nunes, Gonzaguinha, Elis Regina, Arlindo Cruz, entre outros. Vencedora de 8 prêmios Grammy Latino, incluindo Artista Revelação, Maria Rita criou o projeto Samba da Maria para valorizar e fortalecer e divulgar as rodas de samba Vencedora de 8 prêmios Grammy Latino, incluindo Artista Revelação, a artista criou o projeto Samba da Maria para valorizar e fortalecer e divulgar as rodas de samba, que fazem parte da cultura musical brasileira.

O show é uma realização da WT Live. SERVIÇO:

Domingo, 18/03

Das 12h às 20h

Idade: a partir de 18 anos

Ingressos: através do site Fever Up https://feverup.com/m/124398 Pista comum R$100,00

Pista comum meia entrada R$50,00

Pista comum solidário (1kg de alimento) R$ 60,00

Pista Premium R$180,00

Pista Premium meia entrada R$90,00

Pista Premium solidário (1kg de alimento) R$ 100,00

